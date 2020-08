Niederlande: Trotz Corona Ansturm auf Strand in Scheveningen

Bereits am Donnerstag hatten sich viele Menschen auf den Weg an den Strand in Scheveningen gemacht.

Aus den Niederlanden. Am Wochenende ist es an den niederländischen Stränden voll geworden – insbesondere in Scheveningen. Die Gemeinde musste Zufahrtswege abriegeln.

An der niederländischen Küste ist es am Wochenende voll geworden. Trotz oder gerade wegen der Corona-Pandemie und des heißen Wetters zog es zahlreiche Badegäste ans Meer – aus den ganzen Niederlanden und aus Deutschland. „Wir sehen, dass viele Deutsche unterwegs waren, vor allem aus Nordrhein-Westfalen aus“, bestätigte ein Sprecher des niederländischen Verkehrsclub ANWB auf Anfrage unserer Redaktion.

Insbesondere auf den Autobahnen Richtung Nord- und Südholland sowie Zeeland hätte sich Freitag und Samstag der Verkehr gestaut. Der Grenzübergang bei Arnheim sei in den vergangenen Wochen beinahe jedes Wochenende dicht gewesen. „Das beginnt schon freitags am frühen Morgen.“

Nordseeküste in den Niederlanden trotz Corona überfüllt

Ein Küstenort war Medienberichten zufolge besonders betroffen: Der Haager Stadtbezirk Schevingen. Aufgrund des heißen Wetters und der Corona-Lage, sei es ungeahnt voll geworden, sagte stellvertretender Bürgermeister Hilbert Bredemeijer dem „Algemeen Dagblad“. Bredemeijer sprach gar Verdopplung der Anzahl von Badegästen im „Radio West“.

Seit Donnerstag wurden laut dem Bericht in Scheveningen mehr als 600 Knöllchen verteilt, die Parkplätze seien überfüllt gewesen. Besonders aus Deutschland und Belgien kämen mehr Gäste als gewohnt. Die Gemeinde musste Zufahrtswege abriegeln.

„Die deutschen Urlauber sind natürlich herzlich willkommen in Den Haag, Schevingen und Kijkduin. Aber benutzen Sie nicht nur Sonnencreme, sondern auch ihren gesunden Menschenverstand“, wandt sich Bredemeijer am Freitag nach einem Interview mit dem WDR auch über Twitter an Touristen aus Deutschland.

Auch in Zandvoort seien die Parkplätze voll gewesen, meldet der niederländische Sender NOS. „Chaos“ hätte es aber nicht gegeben. Die Sicherheitsregion Rotterdam bat am Samstag Ausflugsgäste über Twitter und auf digitalen Anzeigen auf der Autobahn, nicht mehr an den Strand zu kommen.