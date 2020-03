Den Haag. Was ist los bei unseren Nachbarn? Mit den „Kleintjes“ werfen wir einen Blick über die Grenze. Auch in den Niederlanden gibt’s Sorgen wegen Corona.

Die Niederländer haben ihre Liebe für alkoholfreies Bier entdeckt: 2019 wurden in den Niederlanden 680.000 Hektoliter des „0,0-Bieres“ getrunken, 6,5 Prozent mehr als 2018. Das meldet die Interessensgemeinschaft „Nederlandse Brouwers“, in der 14 niederländische Brauereien organisiert sind. Vor allem in Kneipen und Gaststätten sei alkoholfreies Bier auf dem Vormarsch, so „Nederlandse Brouwers“. Eines von 20 ausgeschenkten Bieren werde hier inzwischen in der alkoholfreien Variante serviert.

Die Organisatoren des „Stevensloop“ in Nimwegen rechnen damit, dass die Laufveranstaltung wegen des Coronavirus abgesagt werden könnte. Falls die Behörden entsprechende Signale gäben, würde man sich an die Vorgaben halten, so ein Sprecher. Den Teilnehmern wolle man eine Alternative bieten, zum Beispiel an einem anderen Tag. Oder die Läufer könnten sich für den „Marikenloop“ oder den „Zevenheuvelenloop“ einschreiben. Für den „Stevensloop“ (21. und 22. März), werden rund 8.500 Teilnehmer erwartet.

Das Kunst- und Kulturprojekt „taNDem“, das deutschen und niederländischen Künstlern aus NRW, Overijssel, Niedersachsen und Gelderland die Möglichkeit gibt, grenzüberschreitend zusammenzuarbeiten, geht in die dritte Runde. Unter dem Jahresthema „Paradijs//Paradies“ sollen wieder Netzwerke über die Grenze hinweg gepflegt werden. Dazu können deutsch-niederländische Künstlertandems eine Förderung von maximal 15.000 Euro erhalten, wenn sie sich auf www.tandemkunst.eu bewerben. „taNDem“ läuft von 2018 bis 2021 und wird durch Mittel aus dem INTERREG V A-Programm Deutschland-Nederland finanziert.

Nachdem sie vollständig erlahmt waren, mussten mehrere Pferde aus einem Stall in der Umgebung von Arnheim eingeschläfert werden. Tierärzte hatten zuvor eine seltene Form eines Herpesvirus‘ festgestellt. Die Variante löst beim Tier zunächst Gleichgewichtsstörungen aus. Später kann das Pferd Hinter- und Vorderbeine nicht mehr bewegen. Andere Tiere, die ebenfalls in dem Stall untergebracht sind, wurden für die kommenden Wochen unter Quarantäne gesetzt.

E-Bikes werden in den Niederlanden immer populärer. Im vorigen Jahr wurden 420.000 elektrische Fahrräder für 868 Millionen Euro verkauft – so viele wie nie zuvor. Damit macht die Fahrradbranche zwei Drittel ihres Umsatzes mit E-Bikes, melden die Branchenvereinigungen RAI und Bovag. Insgesamt wurden 1.007.000 Räder verkauft, 4.000 weniger als 2018. Im Schnitt bezahlten die Niederländer 1.234 Euro für ein neues Rad ohne Elektroantrieb und 2.067 Euro für ein E-Bike.

Sieben Katzen sind im „Bie Mous“ in Sittard-Geleen zu Hause. Ende März schließt das Café. Für alle sieben Katzen, die im „Bie Mous“ in den vergangenen zwei Jahren bei einer Tasse Kaffee oder Tee gestreichelt werden konnten, seien neue Herrchen oder Frauchen gefunden, erklärt die Besitzerin des Cafés. Sie möchte nun mehr Zeit für ihre Familie haben. Das „Bie Mous“ sei eine wunderbare Aufgabe gewesen, aber ein 24/7-Job, der keine Zeit für andere Aufgaben gelassen habe.