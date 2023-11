Stützpunkt Roermond: Anklage wegen Geldautomatensprengungen

Zwölf Männer sollen vom niederländischen Roermond aus zu Geldautomatensprengungen ausgefahren sein. Nun werden sie in Bayern angeklagt.

Von einem „Stützpunkt“ an der Grenze zu NRW aus sollen sie zu Sprengungen in ganz Deutschland gefahren sein: Zwölf mutmaßliche Mitglieder einer Bande von Geldautomatensprengern aus den Niederlanden und Belgien hat die Staatsanwaltschaft im bayerischen Bamberg wegen diesem Tatverdacht angeklagt. Den Männern zwischen 23 und 42 Jahren werden bundesweit ausgeübte Sprengungen von Geldautomaten zur Last gelegt, wie die Behörde mitteilte.

Dabei sollen sie drei Millionen Euro erbeutet sowie Schäden in Höhe von mehr als fünfeinhalb Millionen Euro verursacht haben. Der „Stützpunkt“ der Bande habe im niederländischen Roermond nahe Mönchengladbach gelegen, von wo aus sie jeweils kurz vor den Taten nach Deutschland aufgebrochen sei. Die Fluchten erfolgten demnach im Anschluss mit Fahrzeugen, an denen gestohlene Kennzeichen zur Verschleierung der Taten angebracht gewesen sein sollen.

Die zwölf niederländischen und marokkanischen Staatsangehörigen wurden im Januar 2023 festgenommen. Nach den Vorwürfen der Anklage sollen die mutmaßlichen Täter „höchst professionell und arbeitsteilig“ vorgegangen sein. Vor den Sprengungen hätten sie die jeweiligen Banken ausgespäht. Bei den Taten seien sie dann „mit einer Besetzung von Sprengsatzbauern, Logistikern, Fluchtwagenfahrern und Sprengern“ tätig geworden.

Den Beschuldigten werden schwerer gewerbsmäßiger Bandendiebstahl, das Herbeiführen von Sprengstoffexplosionen und die Zerstörung von Bauwerken vorgeworfen. Der örtliche Schwerpunkt der Sprengungen habe in den Ländern Bayern und Baden-Württemberg gelegen. Insgesamt 27 Fälle von November 2021 bis 2023 brachten die Staatsanwälte demnach zur Anklage. Seit der Auslieferung aus den Niederlanden befinden sich die Tatverdächtigen in Untersuchungshaft in verschiedenen Justizvollzugsanstalten in Bayern. (AFP)

