Sturmwarnung für die niederländische Küste herausgegeben

In den Niederlanden wird es Dienstagabend und am Mittwoch stürmisch (Symbolbild).

Aus den Niederlanden Achtung, Sturmwarnung: An der niederländischen Küste werden ab Dienstagabend, im Laufe des Mittwochs dann im ganzen Land kräftige Böen erwartet.

Der niederländische Wetterdienst hat für Dienstagabend und Mittwoch eine Sturmwarnung für das Nachbarland herausgegeben.

Demnach werden im Nordwesten schwere Sturmböen von bis zu 90 Kilometern pro Stunde erwartet. Es gilt die Warnstufe „geel“ (gelb).

„Die Windböen kommen aus südwestlicher Richtung. Im Laufe der kommenden Nacht breiten sie sich über das Land aus. Dadurch kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen“, heißt es in der offiziellen Mitteilung.

Die Wetterwarnung betrifft am Dienstagabend zunächst die Küstenprovinzen Zeeland, Nord- und Südholland, die Watteninseln und das Wattenmeer, Friesland, Flevoland sowie das Ijsselmeer.

Am Mittwoch gilt die Warnung dann für alle Provinzen, auch in der Grenzregion. In NRW wird ebenfalls vor einer „ausgewachsenen Sturmlage“ gewarnt.

