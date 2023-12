Venlo: Mann steckt über Nacht in Kleidercontainer fest 

Venlo Im niederländischen Venlo ist ein Mann in einem Kleidercontainer gefunden worden. Wie er hinein gelangte und befreit werden konnte.

Niederländischen Medienberichten zufolge ist ein Mann in einem Kleidercontainer in der Grenzstadt Venlo aufgefunden worden. Er habe vermutlich versucht, Textilien zu entwenden und sei in den Container geklettert oder gefallen, heißt es in den Berichten unter Berufung auf die Polizei im Nachbarland.

Der Mann habe es danach wohl nicht mehr aus dem unterirdischen Container geschafft – und die ganze Nacht zu Dienstag dort festgesessen. Aufgefallen war seine missliche Lage kurz vor dem Entleeren des Kleidercontainers. Die Feuerwehr versuchte vergeblich, den Mann zu befreien.

Weil das nicht gelang, musste der Container-Dienst wieder ans Werk: Mitarbeitende leerten den Behälter auf gewohnte Weise. Dadurch kamen nicht nur Kleidungsstücke ans Tageslicht, sondern auch der Mann wieder frei – „ohne Verletzung“, wie es in den Medien heißt. Bereits zuvor mussten in Venlo zwei Menschen aus Containern befreit werden. (mh)

