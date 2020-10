Städteregion Aachen. 84 aktive Corona-Fälle haben die Statistik nach oben getrieben. Die Kommune in der Städteregion Aachen liegt nrw-weit vermutlich vorne.

50 oder 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner während der letzten sieben Tage? Kein Thema mehr. Baesweiler bei Aachen kommt für sich genommen mit seinen gut 28.300 Einwohnern rein rechnerisch auf 321, und ist damit wohl nrw-weit vorne. "Das hat sich alles binnen zwei Wochen entwickelt", berichtet Bürgermeister Willi Linkens an diesem Mittwoch (21. Oktober 2020) im Gespräch mit der Redaktion.

Wie ist die Lage in der Stadt? "Die Bürger sind schon verunsichert", erzählt der 67-jährige CDU-Politiker. 84 aktive Corona-Infektionen haben die Statistik nach oben getrieben. Laut Linkens handelt es sich vor allem um Familien. "Es ist noch gar nicht lange her, da hatten wir im ganzen Stadtgebiet bloß zwei Fälle", sagt der Bürgermeister.

Infektionsgeschehen hoffentlich eingegrenzt

Im Rathaus weiß man von einer Hochzeit und einer Beerdigung, die wohl für die rasante Entwicklung des Infektionsgeschehens eine Rolle gespielt haben. Beides fand außerhalb des Stadtgebietes statt - aber eben mit Baesweiler' Beteiligung. Linkens ist zuversichtlich, dass das Infektionsgeschehen eingegrenzt ist. "Wir hoffen, dass die Zahlen mit Einhaltung der Quarantäne dann auch bald runtergehen", meinte Rathauschef.

Baesweiler und seine 210 Mitarbeiter zählende Stadtverwaltung verfügen über kein eigenes Gesundheitsamt. Als mittlere angehörige Kommune ist man bei der Pandemiebekämpfung eingebettet in die Arbeit der Städteregion Aachen (vergleichbar mit einem Landkreis), wo man aktuell auf 117 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner kommt.

Städtische Sportstätten sollen schließen

"Mit dem Gesundheitsamt der Städteregion ist verabredet, dass wir mit unserem Ordnungsamt die Quarantäne-Überwachung übernehmen", berichtet Linkens. Das werde seitens der Bürger sehr geschätzt; ebenso gebe es auch großes Verständnis für die gezielten Corona-Kontrollen der Stadt in Gastronomie und Einzelhandel. Baesweiler hat sein Ordnungsamt extra verstärkt. Normalerweise zählt es sechs Mitarbeiter, nun sind es laut Linkens 15.

Beabsichtigt ist, dass ab Samstag alle städtischen Sportstätten in Baesweiler vorläufig schließen. Bürger sollen dringend auf größere Feiern daheim verzichten. Eine besondere Maskenpflicht im Innenstadtbereich macht wenig Sinn: "Wir haben dort keinen massierten Einzelhandel und auch nicht solche Einkaufsstraßen", berichtet Willi Linkens. Er übergibt in Kürze seine Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger.

Ende der Amtszeit sicher anders vorgestellt

Linkens hat seiner Stadt 35 Jahre gedient - erst als Stadtdirektor, dann als Bürgermeister. "Das Ende meiner Amtszeit habe ich mir sicherlich anders vorgestellt", sagt der erfahrene Kommunalbeamte. Aber was wirklich wichtig ist: Während der gesamten Corona-Pandemie ist laut Linkens noch kein Einwohner im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. So möge es bitteschön bleiben.