Bauern erleichtert: Rüben-Ernte 2019 besser als befürchtet

Dank der Niederschläge ab September und des sonnigen wie milden Novembers hat die Rübenernte in Nordrhein-Westfalen noch einmal die Kurve bekommen. Mit einem Ertrag von durchschnittlich 75,1 Tonnen je Hektar fiel sie gar nicht so schlecht aus und liegt um immerhin 17,1% über dem Dürrejahr 2018, wie das Statistische Landesamt an diesem Mittwoch (8. Januar 2020) berichtete.

„Wir sind nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen“, sagte Bernhard Conzen, der Vorsitzende der etwas mehr als 3000 Rübenbauern im Rheinland, auf Nachfrage der Redaktion. In einigen guten Lagen liege der Ertrag sogar bei 90 oder 100 Tonnen je Hektar.

Ertrag liegt etwas unter dem Schnitt der letzten Jahre

Unterm Strich liegt der Ertrag damit nur leicht (3,6%) unter dem Durchschnitt der vorangegangenen fünf Jahre. Insgesamt wurden in NRW 4,45 Millionen Tonnen Rüben geerntet. Gerade auch der Niederrhein ist ein wichtiges Rübenangebaut, in Kalkar-Appeldorn gibt es eine Zuckerfabrik.

Erholt haben sich auch die Preise. Für die Tonne Rüben mit 14% Zuckergehalt erhalten die Landwirte derzeit einen Grundpreis von 20,17 Euro. Weil der Zuckergehalt bei den Rüben im Rheinland aber meist etwas höher sei und durch Zusatzleistungen und Prämien könne man aber einen Nettopreis von 26 bis 27,50 Euro erzielen, erklärte Conzen. Vor noch nicht allzu langer Zeit hingegen lag der Grundpreis noch bei 16,57 Euro, was den Landwirten große Sorgen bereitet hatte. „Da war der Rübenanbau ein Minusgeschäft gewesen“, sagte Conzen.