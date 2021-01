Baumhaus im Hambacher Forst brannte - ein Schwerverletzter

Bei dem Feuer im Hambacher Forst erlitt ein Mann schwere Brandverletzungen. Ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) brachte ihn in eine Klinik.

Rhein-Erft-Kreis. Rettungshubschrauber brachte Mann in Klinik. Feuer brannte in vier Metern Höhe. Werksfeuerwehr von RWE half beim Löschen.

Bei einem Baumhausbrand im Hambacher Forst ist am Montagabend (11. Januar 2021) ein Mann schwerverletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik, teilte die zuständige Polizei in Aachen mit. Den Angaben zufolge besteht aber keine Lebensgefahr.

Der Notruf war gegen 20.20 Uhr eingegangen. Der Brand ereignete sich offenbar in der Baumhaussiedlung Krähennest. Eine Twittermeldung der Waldbesetzer sollte am Abend offenbar Missverständnissen aus den eigenen Reihen vorbeugen: "Falls Blaulicht Richtung @krahennestunterwegs ist, das ist höchstwahrscheinlich ein Krankenwagen oder Feuerwehr - bitte nicht angreifen!", hieß es da.

Übergreifen der Flammen wurde verhindert

Weil sich das Feuer in etwa vier Metern Höhe befand, waren die Löscharbeiten kompliziert. Die Feuerwehr Kerpen erhielt Unterstützung durch die Werksfeuerwehr von Tagebaubetreiber RWE. Ein Übergreifen der Flammen auf den weiteren Baumbestand habe verhindert werden können, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Der Löscharbeiten war gegen 23.30 Uhr beendet. Das betroffene Baumhaus wurde den Angaben zufolge durch das Feuer völlig zerstört. Die Polizei begleitete den Einsatz mit einem Hubschrauber.

Brandursache zunächst unklar

Zunächst keine Angaben gab es zur Brandursache. Die Kriminalpolizei habe dazu Ermittlungen aufgenommen, hieß es. Der Vorfall könnte für neue Diskussionen sorgen. Die umstrittene Räumung von Baumhäusern im Jahr 2018 war von der NRW-Landesregierung mit Brandschutzmängel begründet worden.

Der besetzte Wald gilt als Symbol gegen die klimaschädliche Kohleverstromung. Die weitaus größten Teile von ihm sind im Laufe der Jahre im angrenzenden Braunkohlentagebau verschwunden. Der noch bestehende Hambacher Forst soll jetzt aber erhalten bleiben.