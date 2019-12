Baumspenden sind beim RVR auch 2020 sehr willkommen

Das Wetter gibt - zumindest morgens - eine zarte Ahnung von Winter, es ist kühler geworden. Trotzdem kann man draußen noch ganz schön ins Schwitzen kommen: Etwa 20 freiwillige Helfer haben an diesem Samstag (30. November 2019) in der Haard bei Haltern rund 1000 Esskastanien und Eichen gepflanzt. Weitere 4700 pflanzt Ruhr Grün, der Eigenbetrieb des Regionalverbandes Ruhr (RVR).

Die insgesamt 5700 Bäume sind das Ergebnis einer Spendenaktion, zu der der RVR in diesem Sommer aufgerufen hatte. Mehr als 100 Menschen beteiligten sich, fast 10.000 Euro kamen zusammen. Die gepflanzten Baumarten wurden mit Bedacht gewählt. Sie passen in die Haard und gerade die Esskastanie passt mit ihrer Robustheit gut in den Klimawandel, wie Ruhr-Grün-Betriebsleiter Thomas Kämmerling auf Nachfrage der Redaktion erläuterte.

RVR pflanzt selbst bis zu 500.000 Bäume

Klar ist: Die Spenden- und Pflanzaktion soll keine Eintagsfliege bleiben. Im nächsten Jahr gibt es eine neue Auflage. Aktuell erreichen den RVR auch Anfragen von Firmen, die sich um eine klimaneutrale Produktion bemühen und Bäume als CO2-Ausgleich pflanzen wollen. Beim Ruhr Grün freut man sich darüber sehr. „Jede Unterstützung ist willkommen“, sagt Kämmerling. Der RVR selbst will in diesem Jahr bis zu 500.000 Bäume pflanzen.

Zwei Dürre-Sommer in Folge und die noch keineswegs überstandene Borkenkäfer-Invasion haben die Wälder leiden lassen. NRW-weit gibt es große Schäden. Der RVR ist mit mehr als 18.000 Hektar Wald einer der größten kommunalen Waldbesitzer in Deutschland. Schwere Schäden gibt es im Ennepe-Ruhr-Kreis und in Hagen, wo der RVR über größere Fichtenbestände verfügte.

„Die Buche ist ein bisschen nachtragend“

Auch in der Kirchheller Heide, der Hohen Mark und Haard und der Heide hat es die Fichte ziemlich erwischt, die Bestände waren allerdings kleiner. Am Hammer Berg bei Haltern, wo jetzt die Spendenbäume gepflanzt wurden, muss eine 1,5 Hektar große Fläche wieder aufgeforstet werden, auf der zuvor 100-jährige Fichten vom Borkenkäfer dahingerafft wurden.

Bei Buchen und Eichen verteilen sich die Schäden quer über das ganze RVR-Gebiet, sind aber nicht so gravierend wie bei der Fichte. Bei der Buche freilich könnte das wahre Ausmaß noch nicht zu Tage getreten sein, Schäden zeigten sich stets mit Verzögerung: „Die Buche ist ein bisschen nachtragend“, sagt Ruhr-Grün-Chef Kämmerling.