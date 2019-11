Brauprojekt 777 aus Spellen setzt beim Bier auf Regionales

Spellen. Im Rheindorf Spellen braut das Brauprojekt 777 mit regionalen Zutaten Bierspezialitäten. Die Craft-Brauer sind tief mit der Region verbunden.

Erdbeer Ale, Coffee Stout, Triple 7 IPA. So ausgefallen, wie die Biersorten des Brauprojekts 777 sind, so unscheinbar ist die Brauerei, aus der sie stammen. Mitten im Rheindorf Spellen gelegen, zwischen Ein- und Mehrfamilienhäusern liegt die kleine Lagerhalle – eine ehemalige Schlosserei – in der Torsten Mömken und Arne Hendschke zusammen mit Christian Preuwe und Tim Schade ihren Traum von der eigenen Brauerei verwirklicht haben. Was sie dort brauen und abfüllen, ist mittlerweile von Enschede bis Bonn zu bekommen und hat bei internationalen Bier-Wettbewerben Gold- und Silbermedaillen abgeräumt. Eine Entwicklung, die kaum abzusehen war, als sie vor 17 Jahren ihr erstes Bier, ein Pils, in einer Milchkanne über offenem Feuer brauten.