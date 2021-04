In der Hauser Sandkuhle in Rheurdt-Schaephuysen wurde 1996 die Leiche eines 43-Jährigen gefunden.

Prozess Brutaler Mord in Rheurdt: Mordprozess nach fast 25 Jahren

Aachen/Krefeld. 1996 soll ein heute 51-Jähriger einen Mann aus Habgier ermordet haben. Ab Dienstag steht der mutmaßliche Täter im Mordfall Sandkuhle vor Gericht.

Fast 25 Jahre nach der Entdeckung eines lange nicht identifizierten Toten am Niederrhein beginnt in Aachen der Mordprozess gegen einen 51-Jährigen.

beginnt in Aachen der Mordprozess gegen einen 51-Jährigen. Der Fall war zwischenzeitlich ein sogenannter „Cold Case“ geworden.

geworden. Für den Prozess am Landgericht sind acht Verhandlungstage geplant.

Die Leiche mit massiven Spuren von Gewalt lag im Dezember 1996 in einem abgelegenen Waldstück zwischen den weiten Feldern des Niederrheins. Ein Jäger entdeckte den unbekleideten Toten. Aber die Identität des Mordopfers blieb mehr als 20 Jahre ungeklärt: Keine Vermisstenanzeige führte weiter, und am Fundort bei Rheurdt-Schaephuysen gab es keine Spuren.

„Ich hab mich immer gefragt, wie man da hinkommt“, sagt Gerhard Hoppmann, der langjährige Leiter der Mordkommission in Krefeld. Der heute 62-jährige Ermittler war damals vor Ort. Vom Fundort der Leiche am Rand einer Kiesgrube bekam der Fall den Namen „Sandkuhle“. Schnell war klar, dass dieser einsame Ort nicht der Tatort war.

Die Ermittler rätselten: Könnte der Unbekannte ein Osteuropäer sein, einer der vielen polnischen Landarbeiter am Niederrhein? Aber nichts passte, alle Ansätze liefen ins Leere. Wegen fehlender Ermittlungsperspektiven ruhte der Fall, wurde zu einem „Cold Case“.Doch dann kam überraschend Dynamik hinein: Anfang September 2020 wurde die Identität des Mordopfers bekannt, und schon vier Wochen später saß ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft.

„Cold Case“ Rheurdt: Familie meldete Vater nie als vermisst

Dieser 51-jährige Mann muss sich ab Dienstag, fast 25 Jahre nach der Tat, vor dem Landgericht in einem Mordprozess verantworten. Mord verjährt nicht. Acht Verhandlungstage sind bis zum 11. Mai geplant.„Wie ein Krimi“, kommentierten Beobachter die Entwicklung. Denn dass das Mordopfer noch identifiziert werden konnte, ist reiner Zufall. Beim Zappen entdeckte ein Fernsehzuschauer zufällig in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ ein neues Porträt des Unbekannten. Der Hinweis passte, die spätere DNA-Prüfung auch: Der Tote war ein 43-jähriger ehemaliger Busfahrer aus Aachen.

Ermittler Gerhard Hoppmann am Fundort der Leiche: „Ich bin froh, dass ich diese Tat noch aufklären konnte“, sagt der Krefelder Kriminalbeamte. Hoppmann war Leiter der „Mordkommission Sandkuhle“ Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Von seiner Familie war der geschiedene Vater zweier Kinder nie als vermisst gemeldet worden. Er hatte in Würselen bei Aachen mit Wohnmobilen gehandelt und Schulden gemacht. Im Dezember 1996 verschwand er von einem Tag auf den anderen, mit ihm Schäferhund „Rex“ und sein VW-Bus. Seine Familie nahm an, der 43-Jährige habe sich ins Ausland verdrückt. „Es ist wichtig, dass die Kinder wissen, was passiert ist“, sagte der damalige Ermittler der Krefelder Mordkommission, Gerhard Hoppmann. Nun hätten die seinerzeit 7 und 14 Jahre alten Kinder erfahren, warum der Vater sich nie gemeldet hatte.

Mordfall „Sandkuhle“: Täter sollen grausam und aus Habgier getötet haben

Der deutsche Angeklagte soll das Opfer gekannt und gelegentlich in dessen Werkstatt gearbeitet haben. Mittäter soll ein damals 26 Jahre alter Komplize gewesen sein, der ein Jahr später bei einem Motorradunfall in der Türkei starb. Beide sollen den Wohnmobil-Händler grausam und aus Habgier getötet haben. Es soll um 5000 Mark gegangen sein. Während der später gestorbene Mittäter mit einem Hammer vielfach zugeschlagen haben soll, wird dem Angeklagten vorgeworfen, das Opfer mit einem Seil zu Tode gedrosselt zu haben.

Tatort war wohl die Wohnung des Opfers bei Aachen. Inzwischen gibt es Zeugen, die angeben, von der Tat gewusst zu haben. Warum haben sie sich nicht vorher gemeldet? Sie hätten entweder eine enge Beziehung zu den Tatverdächtigen gehabt oder den Erzählungen nicht geglaubt, berichtete der Ermittler.

Der damalige Leiter der Mordkommission hat den Tatverdächtigen selbst festgenommen. Dieser habe nicht ausgesagt, aber nach einem Rechtsanwalt gefragt, berichtete Hoppmann. Mehrfach hatten Polizei und Justiz betont, die Anordnung von Untersuchungshaft enthalte kein Urteil über die Schuld des Beschuldigten. Ermittler Hoppmann ist nun in Pension. Er wird im Verfahren als Zeuge gehört. (dpa)