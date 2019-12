Chanukka – wenn die Finsternis mit Licht erfüllt wird

Die Kleinen sind aufgeregt, giggeln und freuen sich, als Barei Efraim Sarwar den Schamasch anzündet, das Dienerlicht. Der Vater und Mutter Ada sagen zwei Segenssprüche auf, dann dürfen die Kinder die kleinen Kerzen auf ihrer Chanukkhia, dem Leuchter, mit dem Dienerlicht anzünden. Fünf dieser Leuchter stehen auf dem Fensterbrett, einer für jedes Familienmitglied. Die Familie singt zusammen, der Vater wiegt das Baby auf dem Arm. Es sind Lieder auf Hebräisch, die Sarwars feiern Chanukka, das jüdische Lichterfest.

Eine Altbauwohnung in Düsseldorf. Hier lebt die Familie Sarwar, wenige hundert Meter entfernt von der Synagoge. An fast jedem Türrahmen in der Wohnung ist eine Mesusah befestigt, eine Kapsel mit einem kleinen Pergament, auf dem ein Segensspruch steht. Es ist ein religiöser Haushalt. „Traditionen sind sehr wichtig für uns“, sagt Ada Sarwar. Das Ehepaar bezeichnet sich als „modern-orthodox“, die Haare der Mutter sind von einem Tuch bedeckt, der Vater trägt die Kippa.

Barai Efraim Sarwar Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Chanukka erinnert an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels nach dem Sieg der Makkabäer über die Griechen vor mehr als 2000 Jahren. Die Legende erzählt, dass die Sieger im Tempel nur ein Fläschchen Öl für die Menora, den siebenarmigen Leuchter, vorfanden, das noch nicht entweiht war. Eigentlich hätte die Menge nur ausgereicht, um einen Tag Licht zu geben. Wie durch ein Wunder erhellte es den Tempel acht Tage – lang genug, um geweihtes Öl herzustellen. Deswegen dauert das Lichterfest acht Tage.

„Die Kinder sollen jeden Tag wissen, dass sie Juden sind“

Acht Tage, an denen nach Einbruch der Dunkelheit die Kerzen auf den Leuchtern angezündet werden, jeden Tag eine mehr. In diesem Jahr dauert das Lichterfest vom 22. bis 30. Dezember. Es ist ein Familienfest, bei dem es traditionelle Leckereien gibt, die Kartoffelpuffer, die Latkes heißen, oder Sufganijot, das ist eine Art Berliner.

Ada Sarwar wurde in Israel geboren. Als sie sechs war, zog die Familie nach Deutschland, Ada schloss ein Studium der Zahnmedizin ab. Barei Efraim Sarwar ist gebürtiger Berliner, seine Familie stammt aus Afghanistan. Mit ihren Kindern sprechen sie Deutsch, Hebräisch und Persisch.

Der Wunsch nach mehr Religiosität hat sie zusammengebracht

„Wir kommen beide aus nichtreligiösen Familien“, erzählt Barei Sarwar. Das Judentum wurde bei ihnen zu Hause nicht praktiziert. Das reichte ihnen nicht. „Ich wollte meinen Kindern mehr geben“, sagt Ada Sarwar. „Sie sollen jeden Tag wissen, dass sie Juden sind.“ Dieser Wunsch nach mehr Religiosität im Alltag brachte die beiden zusammen.

„Wir haben uns bei der jüdischen Gemeinde kennengelernt und gefunden, weil wir in dieselbe Richtung gehen“, erzählt ihr Mann. Für ihn ist es wichtig, dass auch sein kleiner vierjähriger Sohn die Kippa trägt. „Wir versuchen, unseren Kindern das Gefühl zu geben, dass sie sich nicht schämen müssen.“

Kürzlich hat Michael Szentei-Heise, der Verwaltungsdirektor ihrer Gemeinde, mit drastischen Worten vor dem wachsenden Antisemitismus gewarnt: Möglicherweise sei es bald wieder soweit, dass Juden Deutschland verlassen müssten. „Wir sind in Düsseldorf sehr glücklich“, sagt hingegen Barei Efraim Sarwar, der mit seiner Familie mehrmals im Jahr Israel besucht.

Sarwar: Düsseldorf ist nicht Marxloh oder Moabit

Natürlich nehmen auch er und seine Frau wahr, dass sich einiges zum Schlechteren geändert hat, dass der Antisemitismus aus muslimischen Kreisen, aber auch der herkömmliche rechtsradikal fundierte, offener zutage tritt. „Man registriert die bösen Blicke und dass der Anstand ein bisschen verloren gegangen ist.“ Aber Düsseldorf sei eben nicht Marxloh oder Moabit. Und NRW sei nicht mit Ostdeutschland zu vergleichen. Wenn in NRW allerdings die AfD in Regierungsverantwortung kommen würde, dann würde er mit seiner Familie auswandern.

Der 40-Jährige Medizin-Student ist viel ehrenamtlich unterwegs, um über seine Religion aufzuklären, er besucht Firmen, Parteien, Vereine und Schulen. „Ich war in Brennpunktschulen in Dortmund und Essen, und da waren manche Schüler ziemlich überrascht, als sie mich gesehen haben.“ Er hat einen dunklen Teint und einen ähnlichen kulturellen Hintergrund wie viele der Jugendlichen auf diesen Schulen. Das hilft beim Bau von Brücken.

Barei Sarwar hat keine Lust, sich zu verstecken

Ein Freund habe ihm einmal gesagt, er halte es für verantwortungslos, dass er seinen Sohn die Kippa in der Öffentlichkeit tragen lasse, erzählt Barei Sarwar. Er habe ihm geantwortet: „Wenn du so denkst, dann geh.“ Er, sagt Sarwar, habe keine Lust darauf, sich zu verstecken.

Deswegen stehen die Leuchter mit den brennenden Kerzen auch am Fenster und signalisieren der Welt, dass in dieser Düsseldorfer Altbauwohnung jüdische Traditionen gepflegt werden.