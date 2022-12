„Christkind, ich möchte dich liebend gern sehen“

Engelskirchen. 130.000 Wunschzettel erreicht das Christkind. Es gibt Wünsche von Kindern und Erwachsenen, die verblüffen. Und die zu Tränen rühren.

Nebel schmiegt sich an diesem Tag um die Tannenwipfel im Bergischen. Es scheint, als wolle er dem Christkind Sichtschutz bei seiner geheimen, weihnachtlichen Reise bieten. Heute am Heiligen Abend werden hoffentlich viele Kinder überrascht und tausende Wünsche erfüllt, die in der Schreibstube in Engelskirchen eingetroffen sind. Für die NRZ macht das Christkind eine Ausnahme vom Briefgeheimnis und lässt uns über seine zarte Engelsschulter in die hübsch verzierte Post äugeln.

Es ist still im Obergeschoss des Industriemuseums. Fast könnte man eine Stecknadel fallen hören, auf jeden Fall aber das Reißen des Kuverts, wenn Rita Miebach mit dem Brieföffner das Papier entzweit.

„Bekomme ich dieses Jahr Geschenke? Ich war dieses Jahr nicht so artig“

Die 62-Jährige steht seit vielen Jahren dem Christkind zur Seite, öffnet und beantwortet Briefe der Kinder. Hier in der Postfiliale des Christkindes, wo der Postbote jeden Morgen um 7.45 Uhr Säcke und gelbe Kisten voller Briefe anschleppt, treffen sie ein, die Wünsche der Kinder – und manchmal der Erwachsenen.

Schon auf den Umschlägen kleben niedliche Sticker; auf den Briefen wird es dann richtig bunt, Buchstaben tanzen mit gemalten Engeln, Tannenbaumkugeln und glitzernden Sternen, werben um die Gunst des Christkinds.

Die kleine Lenja redet nicht lang um den heißen Brei, sie geht direkt in die Offensive. „Liebes Christkind“, schreibt sie, „bekomme ich dieses Jahr Geschenke? Ich war dieses Jahr nicht so artig. Ich würde es mir sehr wünschen! Ich denke immer an dich. Meine größten Wünsche sind Bücher.“ Nun ja, wer einen so ehrlichen Brief schreibt, der wird doch wohl hoffentlich mit Lesestoff belohnt werden...

130.000 Briefe haben die Helferinnen und Helfer und das Christkind gelesen und beantwortet. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Dass Mias Wunsch in Erfüllung gehen wird, ist allerdings unwahrscheinlich. Das Mädchen möchte das Christkind nämlich „liebend gern einmal sehen!“ Sie schreibt: „Meine Oma hat gesagt, dass es nicht klappt. Aber das glaube ich nicht. Wie wäre es an Heiligabend um 18 Uhr in meinem Zimmer? Bitte, bitte, das wäre soooo toll!“

Das Christkind lüftet ein Geheimnis

Nun ist es so, verrät uns das Christkind, dass es sich wirklich sehr über die vielen Einladungen freut. Aber es ist stressig an diesem Abend, die vielen Geschenke müssen verteilt werden. Aber psssst! Die NRZ darf ein Geheimnis lüften: Die Chancen auf einen kurzen Sichtkontakt könnten steigen, wenn Plätzchen und ein Glas Milch auf dem Tisch steht. Da könnte das Christkind schon mal schwach werden… „Einen Versuch ist es wert“, sagt es.

Es ist tatsächlich seit Wochen im Dauerstress. Im November hat es jede Menge Plätzchen gebacken, dann mussten die Flügel und Ersatzflügel geputzt werden – und dann trudelten auch schon die ersten Wunschzettel ein. Selbst das Christkind, das ja schon tausende Jahre alt ist und viel erlebt hat, muss über sie manchmal schmunzeln. „Ich werde in die Familienplanung einbezogen“, erzählt es vertraulich. Denn so manches Kind wünscht sich ein Geschwisterchen. „Und im Januar gibt es dann Beschwerdebriefe, wenn es zu Weihnachten nicht geklappt hat“, sagt es schmunzelnd und lässt die goldenen Flügel am Rücken lustig zucken.

Rita Miebach ist eine der fleißigen Helferinnen, die das Christkind in Engelskirchen unterstützen. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Aber es gibt auch Briefe ohne Wünsche, dafür mit Geschenken. Eine 99-jährige Dame hat dem Christkind dicke, kuschelige Socken gestrickt. „Damit es beim Geschenkeaustragen nicht friert“, schrieb sie. Masken gab es auch schon mal. Nicht auszumalen, was wäre, wenn das Christkind krank würde!

Die fleißigen Helferinnen und Helfer können in diesem Fall leider nicht einspringen, auch wenn sie sonst eine große Hilfe sind. „Die legen sich voll ins Zeug“, sagt das Christkind und blickt stolz in die Runde. Hier in der weihnachtlichen Schreibstube sind vier Frauen bei der Arbeit, noch mehr arbeiten im Homeoffice. Mobiles Arbeiten gibt es eben auch beim Christkind.

Rita Miebach muss hin und wieder herzlich lachen, wenn sie die Briefe öffnet. In vier Stunden schafft sie es, eine ganze Box zu bearbeiten. Das heißt: Um die 250 Briefe öffnen und den Absendern antworten.

Sie freut sich, dass sie das Christkind unterstützen kann. „Ich bekomme Einblick in die Kinderwünsche und die Erwartungsfreude. Das macht wirklich Spaß“, sagt sie. Sie sitzt vor einem Computer, neben ihr stehen gelbe Kisten voller Briefumschläge.

Kinder wünschen sich, dass Papa aus dem Krieg zurückkehrt

Wenn sie von den Briefen aufschaut, blickt sie auf den geschmückten Weihnachtsbaum. Tannengirlanden lassen sich an Fenstern hängen, rote Samtvorhänge und ein elektrisches Kaminfeuer bemühen sich, ein heimeliges Flair zu vermitteln. Die Kerzen brennen, als wollten sie mit ihrer Flamme Hoffnung spenden. Und so scheint es tatsächlich zu sein. In diesen Tagen suchen Seelen Trost.

Da schreiben Kinder aus der Ukraine, die ihre Väter zu Weihnachten wiedersehen möchten.

Da schreibt eine Frau, dass ihre Nachbarin so einsam ist und sich bestimmt über einen netten Brief freuen würde.

Da schreiben Kinder, dass wir Menschen nett zueinander sein sollen.

Da schreiben Kinder, dass der Krieg endlich aufhören und es Frieden geben soll.

Da schreibt Sophia, dass sie mehr Zeit „mit meiner Mama und Papa und mit Oma und Opa“ verbringen möchte.

Und da schreibt ein Mädchen, dass es sich nichts sehnlicher wünscht, als dass ihr Papa aus dem Koma erwacht und nicht gelähmt sein wird.

Mögen diese Wünsche in Erfüllung gehen.

