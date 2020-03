Essen In der Gebäudereiniger-Branche arbeiten in NRW 160.000 Menschen. Viele sind nun beschäftigungslos. Was die Gewerkschaft IG BAU ihnen jetzt rät.

In der Gebäudereiniger-Branche setzen nach Angaben der Gewerkschaft IG BAU Arbeitgeber ihre Beschäftigten wegen der Corona-Krise zunehmend unter Druck. Zudem äußern Beschäftigte demnach immer häufiger die Sorge, nicht ausreichend mit Schutzausrüstung ausgestattet zu sein.

In der Branche arbeiten in Nordrhein-Westfalen nach Gewerkschaftsangaben 160.000 Menschen. Da mittlerweile zahlreiche Einrichtungen geschlossen worden sind, entfallen auch ihre Aufgaben. Bei Gewerkschaftssekretär Mahir Sahin gehen jetzt täglich etliche Anrufe von besorgten Beschäftigten ein. „Die Leute wollen wissen, wie sich verhalten sollen“, sagte Sahin unserer Redaktion.

Viele Arbeitgeber fordern ihre Angestellten nach Angaben von Sahin auf, jetzt Urlaub zu nehmen. „Da wird mit Drohungen und Falschinformationen gearbeitet.“ Der Gewerkschaftssekretär rät den Beschäftigten, keinesfalls Urlaub zu nehmen, sondern ihre Arbeitskraft schriftlich anzubieten.

Gewerkschaft: Keine Änderungsverträge unterschreiben

„Wenn der Arbeitgeber einen Beschäftigten nicht woanders einsetzen kann, kann der dann zu Hause bleiben, aber den Lohn geltend machen.“ Sahin warnt auch davor, Änderungsverträge zu unterschreiben, die den Beschäftigten nun mancherorts vorgelegt würden.

Zudem werde in der Branche vermehrt über Kurzarbeit diskutiert. Sahin fordert die Arbeitgeber auf, in diesem Fall einen Lohnausgleich zu zahlen. „Die Beschäftigten in der Branche brauchen jeden Cent. Wenn sie nur noch 60 oder 67 Prozent ihres Lohnes bekommen, wäre das für sie katastrophal.“

Ein weiteres Thema, das die Beschäftigten in der Branche umtreibt, ist der Mangel an Schutzausrüstungen. „Die Leute klagen darüber, dass es selbst dort, wo sie mit vielen Menschen in Kontakt kommen, keine Desinfektionsmittel oder Atemmasken gibt.“ Manche Beschäftigten überlegten deswegen, zu Hause zu bleiben, um ihre Angehörigen nicht zu gefährden, so Sahin.