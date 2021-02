Corona: Krefelder Polizei löst Privatparty auf - 25 Anzeigen

Krefeld Gäste versuchten vergebens, sich vor Polizisten zu verstecken. Im Wintergarten stand ein Buffet, eine Profi-Musikanlage war auch da.

Wie im Film: Partygäste kauerten sich in Schränke, sie versteckten sich hinter Möbeln, unter Decken und Kleidungsstücken, um nicht entdeckt zu werden. Geholfen hat es nicht - die Polizei hat im Krefelder Stadtteil Bockum eine Corona-Party aufgelöst.

Wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung wurden Anzeigen gegen insgesamt 25 Personen geschrieben, berichteten die Beamten an diesem Montag (1. Februar 2021). Für die Beteiligten wird die Fete nun teuer: 500 Bußgeld drohen dem Gastgeber, 250 Euro jedem Gast.

Keine Spur vom Gastgeber

Die Polizisten waren am Freitagabend gegen 19.30 Uhr nach einem Hinweis zu dem Wohnhaus an der Hüttenallee in Bockum ausgerückt. Durchs geöffnete Fenster des Hauses konnten sie den Angaben zunächst mit einem Partygast sprechen. Dieser öffnete ihnen aber keineswegs die Türe.

Die Beamten verschafften sich selbst Zugang, indem sie Rollladen an einem Garagenfenster nach oben schoben. Im Innern des Hauses entdeckten sie nach und nach die 25 Personen sowie eine professionelle Musikanlage, ein Buffet im Wintergarten und reichlich Getränke. Von dem Gastgeber fehlte laut Polizei jede Spur, seine drei Söhne waren aber im Haus.