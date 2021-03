Corona: Kreis Viersen fährt Kapazitäten im Impfzentrum hoch

Am Niederrhein. Kommende Woche sind täglich 800 Impfungen geplant. Eingeschränktes Impfstoffangebot bleibt aber weiter ein Hemmnis. Bitte um Geduld.

Der Kreis Viersen fährt die Kapazitäten im Corona-Zentrum Impfzentrum in Dülken hoch. Ab kommendem Montag (8. März 2020) laufe der Betrieb an allen sieben Wochentagen täglich von 8 bis 20 Uhr, teilte die Kreisverwaltung mit. Täglich 800 Impfungen werden in der kommenden Woche durchgeführt - so ist der Plan.

Konkret geht es um Erst- und Zweitimpfungen der Über-80-Jährigen, der "weiteren Personen aus der Gruppe mit höchster Priorität" sowie von Personen aus Kitas, der Kindertagespflege sowie von Grund- und Förderschulen. Landrat Andreas Coenen wies allerdings daraufhin, dass Termine schnell vergriffen sein können. "Uns steht immer noch zu wenig Impfstoff zur Verfügung, um parallel alle impfen zu können, die geimpft werden möchten", bedauerte Coenen.

Sonderimpftag für Kita-Personal

An diesem Sonntag (7. März 2021), ebenfalls 8 bis 20 Uhr, gibt es zunächst einen "Sonderimpftag". Die Kreisverwaltung schreibt dazu den Angaben zufolge rund 260 Tagesmütter und -väter, 160 Kitas sowie 44 Grund- und Förderschulen aus dem gesamten Kreisgebiet an. Das Impfangebot wende sich ausdrücklich nicht nur an Pädagogen - sondern an alle Menschen, die in den Einrichtungen angestellt sind und sich regelmäßig dort aufhalten.

Möglich wird der Sonderimpftag, weil das Land NRW kurzfristig 900 Impfdosen des britisch-schwedischen Herstellers AstraZeneca speziell für diese Personen zur Verfügung gestellt hat. Die 900 Dosen reichen nur für einen Teil der angeschriebenen Personen aus. Wer Sonntag nicht zum Zuge kommt, wird gebeten, einen Termin ab der kommenden Woche zu nutzen.

Hoffnung auf weitere Impfstoff-Lieferungen

Landrat Coenen bittet um Geduld: "Bis alle Impfwilligen auch einen Termin erhalten haben, wird es einige Wochen dauern." Der Kreis Viersen werde kontinuierlich weitere Impftermine in den kommenden Wochen zur Verfügung stellen, sobald das NRW-Gesundheitsministerium weitere Impfstoff-Lieferungen zusage.

