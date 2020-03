Bürgerservicestellen sind meist geschlossen, Anfragen laufen digital oder per Telefon, viele Mitarbeiter arbeiten im Homeoffice: In Corona-Zeiten haben auch Städte und Gemeinden den Publikumsbetrieb weitgehend runtergefahren. „Es gilt die Maxime, Kontakte auf das zwingend nötige Mindestmaß zu reduzieren, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren“, sagt Philipp Stempel vom Städte- und Gemeinde Bund Nordrhein-Westfalen (StGB NRW) im Gespräch mit der Redaktion.

Bundesweit hat nur noch 1% der Rathäuser vollständig geöffnet, 58% haben eingeschränkte Zeiten - 40% sind für den Publikumsverkehr komplett dicht. Das geht aus einer an diesem Montag (30. März 2020) veröffentlichten Umfrage des Fachmagazins „Kommunal“ hervor, für die das Institut Forsa in der vergangene Woche 2309 Bürgermeister befragt hatte. Etwa jeder fünfte Bürgermeister vermisst in Corona-Krise laut Umfrage klare Ansagen von Bund und Land. in NRW hatten Rathauschefs wie Sören Link (SPD, Duisburg) und Ullrich Sierau (SPD, Dortmund) diese Kritik auch öffentlich sehr deutlich artikuliert.

„Notfallpläne“ taugten nur bedingt

Die Aufrechthaltung des Verwaltungsbetriebs, die befürchteten wirtschaftlichen Folgen, die praktische Umsetzung und Kontrolle der Corona-Maßnahmen: Das sind laut Umfrage größten Herausforderungen in der Krise. „Drehbücher“ haben - wenn vorhaben - nur bedingt getaugt. Nur in jeder vierten Gemeinde waren vorhandene Notfallpläne den Angaben zufolge weitgehend anwendbar (69% teilweise). Trotzdem sagten 97% der Rathauschefs, dass ihre Verwaltung mit der Situation „zurechtkommt“. .

Energie, Wasser und Abwasser, Müllabfuhr, Ordnungswesen: „Zentrale Leistungen der Kommune und der kommunalen Unternehmen sind auf jeden Fall gewährleistet“, sagt StGB-Sprecher Stempel. Für alle andere gelte: „Entscheidend ist die Situation vor Ort.“ Beispiel Trauungen: Falls sich eine Hochzeit nicht verschieben lasse, sei der Ort wichtig - „in einem Saal kann man sicher ein paar wenige Personen mehr zulassen als in einem kleinen Burgzimmer“, meinte Stempel. Beispiel Recyclinghöfe: Um eben Kontakte so wirksam wie möglich zu vermeiden, sähen sich Kommunen gezwungen, manche Angebote nur noch zeitweise zu öffnen oder sogar zu schließen.

58% der NRW-Rathauschef fordern mehr Unterstützung

Ein paar länderspezifische Schlaglichter aus der „Kommunal“-Umfrage: 58% der Rathauschefs in NRW fordern deutlich mehr finanzielle Unterstützung durch Bund und Land. Das ist ähnlich viel wie in Ostdeutschland (60%), aber deutlich mehr als in Bayern (35%). Aus NRW berichten 72% der Rathauschefs aus Bürgergesprächen, dass die Menschen bei ihnen in der Krise finanzielle Sorgen haben. Der Wert war in keinem anderen Bundesland so hoch.