Corona: Neuss sagt größtes Schützenfest NRWs erneut ab

Archivbild. Auch 2021 wird es in Neuss kein Bürgerschützenfest geben. Es gilt als das größte Schützenfest in NRW und ist laut dem ausrichtenden Verein sogar das größte derartige Fest in Europa.

Neuss. Auch 2021 wird es in Neuss wegen Corona kein Bürgerschützenfest geben. Kleinere Veranstaltungen in der Stadt aber sollen wohl möglich sein.

Das Bürger-Schützenfest in Neuss wird wegen der Corona-Pandemie erneut abgesagt. Das habe der Neusser Bürger-Schützen-Verein nach einer abwägenden Diskussion beschlossen, teilte ein Sprecher des Vereins am Mittwochabend mit.

Auf der Vereins-Website des Bürgerschützenfestes, dem laut Verein größten selbst organisierten Schützenfest Europas, lief am Donnerstag noch hoffnungsvoll der Countdown: Noch 100 waren es da bis zum eigentlich geplanten Start am 28. August. Doch unter den „News“ fand sich bereits die Mitteilung zur erneuten Absage wegen der Corona-Pandemie (externer Link).

Bürgerschützenfest-Absage „aus Verantwortung für die Menschen“

Man sage das diesjährige Schützenfest „aus Verantwortung für die Menschen in Neuss, unsere Heimatstadt und ihre Gäste ab“, sagte Präsident Martin Flecken zu der Entscheidung. Ihnen sei bewusst, dass der erneute Ausfall des beliebten Volksfestes für alle Schützen sowie Bürgerinnen und Bürger der Stadt sehr bedauerlich sei. Auch wenn die Gesetzeslage nicht wie im Jahr zuvor zur Absage zwinge, sei der Verzicht die einzig vernünftige und richtige Entscheidung. Von dem Schützenfest dürfe keine Gefährdung für die zahlreichen Teilnehmer und Besucher ausgehen.

Das Volksfest in der Großstadt Neuss ist nach Angaben des Vereins das größte von einem Verein organisierte Schützenfest Europas. Die Geschichte des Festes reiche bis ins Jahr 1823 zurück. Jährlich nehmen rund 6000 Schützen, 2000 Musiker und ein Vielfaches an Besuchern daran teil. Das Volksfest war für die Zeit vom 27. bis 31. August geplant.

Ganz auf Schützenfest-Veranstaltungen will man in Neuss in diesem Jahr nach Möglichkeit aber nicht verzichten, teilte der Verein mit: Es „scheinen in diesem Jahr mehr „Alternativprogramme“ der Korps und ihrer Züge an den „Tagen der Freude“ – in einem angemessenen Rahmen – möglich zu sein“, heißt es in der Mitteilung. „Das Komitee wird entsprechende Ideen und Initiativen begleiten und fördern.“ (dpa/Red.)

Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen WP-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein