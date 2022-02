In den Niederlanden wurden am Freitag fast alle Corona-Maßnahmen aufgehoben. (Archivfoto)

Pandemie In den Niederlanden gelten ab sofort kaum noch Corona-Regeln

Den Haag. Die Niederlande haben am 25. Februar einen Großteil ihrer Corona-Beschränkungen aufgehoben. Was nun für Bars, Gaststätten und Touristen gilt.

In den Niederlanden gelten seit Freitag, 25. Februar, fast keine Corona-Beschränkungen mehr. Der Corona-Gesundheitspass wird abgeschafft, mit dem die Niederländer bisher nachweisen mussten, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Die Abstands- und Maskenpflicht fällt ebenfalls an den meisten Orten weg, sie gilt nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, Bahnhöfen und Flughäfen. Außerdem entfallen sämtliche Beschränkungen der Öffnungszeiten von Bars und Nachtclubs.

Die Einreiseverbote für mehrere Nicht-EU-Länder werden aufgehoben. Reisende aus EU-Ländern müssen jedoch weiterhin einen Impfnachweis oder einen negativen Test vorlegen. In den Niederlanden hatte es wiederholt große Demonstrationen wie auch gewaltsame Proteste gegen die Corona-Restriktionen gegeben. Wegen zunehmender Corona-Neuinfektionen und der Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante war in dem EU-Land eine Woche vor Weihnachten ein erneuter Lockdown verhängt worden, der im Januar schrittweise endete.

Niederlande: Erste Lockerungen gab es bereits am 18. Februar

Bereits am 18. Februar hatten die Niederlande in einem ersten Öffnungsschritt zahlreiche Corona-Regeln angepasst. Die Lockerungen betrafen vor allem den Freizeit- und Kulturbereich. Stadien, Theater, Kinos und Gaststätten wurden wieder fast uneingeschränkt freigegeben. Die Regierung weitete die maximal erlaubte Öffnungszeit von Gaststätten von 22 Uhr auf 1 Uhr morgens aus. Hier galt zunächst noch der 3G-Nachweis. Auch die Quarantänepflicht wurde von sieben auf fünf Tage verkürzt. (afp/red)

