Venlo hatte bereits an mehreren Feiertagswochenenden im Frühjahr und Sommer den Strom an Gästen wegen der Corona-Pandemie in der Stadt gesteuert.

Aus den Niederlanden. Die Stadt Venlo bittet alle Deutschen, am Tag der Deutschen Einheit auf einen Besuch zu verzichten. Teile der Innenstadt könnten gesperrt werden.

Der Tag der Deutschen Einheit zieht traditionell viele deutsche Shoppingtouristen ins niederländische Venlo: In Zeiten der Coronakrise und wieder steigender Neuinfektionen, kann eine stark besuchte Innenstadt zu einem Risiko werden – und an deutschen Feiertagen ist in Venlo meist besonders viel los. Deswegen bittet Venlos Bürgermeister Antoin Scholten die Deutschen, vor allem am Samstag und Sonntag nicht nach Venlo zu kommen.

Sollten sich Besucher aus Deutschland dennoch für einen Shoppingtrip entscheiden, warnt er davor, dass Einkaufsbereiche und Parkplätze abgeriegelt werden, wenn zu viel los ist. Die Maßnahmen sollen das ganze Wochenende über gelten, schreibt Scholten in einer Presseerklärung. Er bittet auch die Unternehmen, aktuell auf Werbung in Deutschland zu verzichten.

„In einer normalen Situation sind Sie von Herzen willkommen, aber wir bitten Sie, Ihren Besuch jetzt aufzuschieben“, schreibt er. Das diene der eigenen Sicherheit und Gesundheit, aber auch der Sicherheit „der Mitarbeiter in unseren Einkaufszentren und unserer eigenen Bewohner“.

Niederlande: Enschede fordert Besucher auf, zuhause zu bleiben

Am Dienstag forderten laut niederländischer Nachrichtenagentur ANC Enschede, Dinxperlo und Winterswijk die Deutschen auf, zu Hause zu bleiben und nicht zum Vergnügen in den Niederlanden einkaufen zu gehen. In Winterswijk sollen die Deutschen an der Grenze von der Polizei über die Corona-Maßnahmen informiert werden.

Wer doch nach Venlo fahren will, muss einiges beachten. Die Stadt hat nach Angaben von Citymanager Marcel Tabbers erneut Regeln für den Aufenthalt aufgestellt, wie bereits im Frühjahr.

Der wichtigste Ratschlag „Halten Sie den empfohlenen Mindestabstand von anderthalb Metern zueinander ein.“ Und: Wer Erkältungsbeschwerden hat und Symptome einer Grippe spürt, soll zu Hause bleiben. Die Niederlande verzeichnen seit Wochen steigende Neuinfektionen. Drei Provinzen gelten als Risikogebiete. Das Land hatte angesichts der steigenden Zahlen die Maßnahmen verschärft. Mund- und Nasenschutz wird für Geschäfte empfohlen, ist aber nicht Pflicht.

Venlo: Wochenmarkt auch am Tag der Deutschen Einheit

Um den Besucherstrom zu steuern, werden sowohl auf den Zufahrtsrouten als auch in den Einkaufsstraßen Verkehrslotsen eingesetzt. Es könne laut Marcel Tabbers deshalb zu Staus kommen. Den Anweisungen unserer Lotsen sei deshalb Folge zu leisten.

Am 3. Oktober findet - wie an jedem Samstag - der Wochenmarkt statt. Er ist der größte in Limburg mit einem breiten Angebot an frischen Lebensmitteln, Textilien und Blumen. In der Gastronomie gilt: Um den nötigen Abstand zu wahren, wurden vielerorts die Terrassen vergrößert.

Wer drinnen oder draußen Platz nehmen möchte, wird gebeten, Kontaktdaten im Zusammenhang mit möglichen Quellen- und Kontaktnachverfolgungen anzugeben. Samstags sind die meisten Geschäfte bis 17 Uhr geöffnet. Sonntags sind die Geschäfte in der Regel von 12 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.