Wochenlang hatte sich Mia auf ihren achten Geburtstag gefreut. Auf ihre Freunde, die vielen Geschenke und eine riesige Feier. Die Gästeliste, das Programm – alles hatte Mia mit ihren Eltern durchgeplant. „Doch dann mussten wir den Kindergeburtstag kurzfristig absagen“, sagt Mutter Deniz. Statt einer großen Party mit Schulfreunden gab es ein Essen im engsten Familienkreis. „Da flossen bei ihr schon ein paar Tränchen.“ Dabei hatte das Coronavirus den Alltag von Familie Ost bereits eine Woche zuvor, mit der bundesweiten Schließung von Kitas und Schulen, völlig auf den Kopf gestellt.

„Alle Planungen bezüglich der Betreuung unserer Kinder mussten wir über den Haufen werfen“, erzählt Deniz. Denn sowohl sie selbst als auch ihr Mann Stephan gehen Vollzeit arbeiten. Deshalb sei die Betreuung von Tochter Mia und ihrer zweijährigen Schwester Lilly schon vor der Coronakrise eine enorme Herausforderung gewesen. Bislang konnte sich das Dinslakener Ehepaar aber auf die Unterstützung von Freunden und Verwandten verlassen. Oma Uta, Opa Wolfgang, Tante Tülay – sie alle packten fleißig mit an. Doch damit ist nun Schluss.

Corona: Tante Anna muss aus Spanien ausreisen

„In der ersten Woche hat sich noch die Oma um Mia und Lilly gekümmert“, so Deniz. Weil die Tanzschule der 56-Jährigen vorläufig schließen musste, betreute sie die beiden Mädchen, bis Deniz und Stephan am Nachmittag von der Arbeit zurückkamen. „Das ging leider nur fünf Tage so, weil noch am selben Wochenende die Kontaktsperre in Kraft trat.“ Ohnehin hätte sich das Ehepaar aber eine Alternative überlegen müssen. Denn kurz darauf zog Tante Anna, die bis dato in Spanien studierte, bei Oma Uta ein. „Sie musste das Land auf Anraten ihrer Hochschule verlassen“, erklärt Deniz. Seitdem befinde sich die 24-jährige Studentin in freiwilliger Quarantäne.

Erneut musste Familie Ost umdenken. Während Stephan in der vergangenen Woche teilweise im Homeoffice arbeitete, versuchte Deniz so oft wie möglich frei zu nehmen. „Ich habe einiges an Überstunden abgebaut“, erzählt die Leiterin im Offenen Ganztag an einer Grundschule. „Unsere beiden Arbeitgeber sind da aktuell sehr entgegenkommend.“ Tochter Mia blieb zuhause, Schwester Lilly wurde von morgens bis mittags in einer Kita-Notgruppe betreut. So konnten die beiden Eltern zumindest teilweise durchschnaufen.

Lilly und Mia werden beide in eine Notgruppe betreut

Doch auch dieser Plan hielt nur wenige Tage. „Meine Überstunden sind aufgebraucht“, sagt Deniz. „Stephan versucht ab dieser Woche so viel wie möglich im Homeoffice zu erledigen, muss aber immer wieder auch in die Firma.“ Als kaufmännischer Angestellter eines Mineralbrunnens könne er sich derzeit keine Auszeit nehmen. Damit Mia in der Zeit, in der niemand zuhause ist, nicht allein bleiben muss, soll sie in ihrer Schule bis circa 15 Uhr in einer Notgruppe untergebracht werden. Auch die Betreuungszeit von Lilly wird bis zum Nachmittag ausgeweitet. „Mein Mann und ich sprechen uns dann ab, wer die Kinder am nächsten Tag wegbringen und wieder abholen kann.“

Mehr Helfer als Hilfesuchende in Dinslaken, Voerde, HünxeOb die Familie in einigen Tagen erneut umplanen muss, wisse die zweifache Mutter nicht. „Es ist eine Extremsituation. Da verändern sich die Dinge Schlag auf Schlag.“ Wichtig sei, die Tage für Mia und Lilly so strukturiert wie möglich zu gestalten. „Die Kleine bekommt das alles noch nicht so mit, aber bei der Großen merkt man, da fehlt was.“ Tanzen, turnen, Tennis spielen, Freunde Treffen – auf all das müsse die Achtjährige derzeit verzichten. „Das ist für Kinder schon nicht so einfach.“ Auch der tägliche Kontakt zu Opa Wolfgang, der eine eigene Wohnung im Dachgeschoss hat, fehle den beiden Mädchen. „Wir achten darauf, dass die Kinder nicht hochlaufen.“

Dass Eltern in NRW ab April die Kita-Gebühren erlassen werden, sei eine wichtige Maßnahme. Finanzielle Sorgen habe Familie Ost glücklicherweise nicht, aber diese Entscheidung erleichtere für viele Familien die aktuelle Situation. „Unsere schwierigste Aufgabe ist derzeit, so flexibel wie möglich zu sein“, erklärt Deniz. Und die beiden Kinder bei Laune zu halten. „Wir sind ja gerade erst am Anfang. Ich glaube, mit der Zeit wird das noch mal deutlich schwieriger.“ Eine Sache habe sie Mia aber hoch und heilig versprochen: „Wenn alles vorbei ist, gibt es eine riesige Geburtstagsfeier.“