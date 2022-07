S-Bahnen in NRW sollen ab Montag wieder planmäßig fahren

Wegen vieler Krankheitsausfälle bei der Belegschaft der Deutschen Bahn sind am Wochenende viele S-Bahnen ausgefallen. Am Montag soll der Verkehr wieder planmäßig laufen.

An Rhein und Ruhr. Nach Ausfällen mehrerer S-Bahn-Linien in NRW sollen die Züge ab Montag wieder wie gewohnt fahren. Die Personaldecke bleibt aber dünn.

S-Bahn-Linien in NRW sollen nach den jüngsten Einschränkungen ab Montagmorgen wieder fahren

Grund für Ausfälle: ein hoher Krankenstand, vor allem in der Leitstelle der Deutschen Bahn

Auch kommunale Unternehmen haben Probleme

Nachdem Krankheitsfälle in der Belegschaft bei der Deutschen Bahn am Wochenende zu Einschränkungen besonders im Rheinland geführt hatten, sollen die S-Bahn-Linien S8, S11, S12 und S13/S19 am Montag wieder planmäßig fahren. „Aufgrund eines regional weiterhin hohen Krankenstandes“ – etwa auch bei Triebfahrzeugführern – könne es jedoch weiterhin vereinzelt zu kurzfristigen Ausfällen kommen, teilte die Bahn am Sonntag mit.

Die Reisenden werden gebeten, sich vor Beginn der Fahrt zu informieren, etwa über die Fahrplanauskunft unter bahn.de. Zusätzlich informiere DB Regio NRW über Twitter und zuginfo.nrw. über ausfallende Züge.

Seit Donnerstagnachmittag waren die genannten S-Bahn-Linien ausgefallen. Auch bei der RB 46 zwischen Gelsenkirchen und Bochum, der RB 59 zwischen Dortmund und Soest und der RB 69 zwischen Bielefeld und Münster fielen am Freitag Züge wegen kurzfristiger Personalausfälle aus. In den vergangenen Wochen hatte es mehrere ähnliche Meldungen gegeben. Beim RE 49 zwischen Wesel und Oberhausen, der RB 32 zwischen Duisburg und Oberhausen und der S6 zwischen Köln und Essen werden Züge sogar über Wochen hinweg bis Anfang August gestrichen.

Bahn entschuldigt sich – VRR ist verärgert

„Wir möchten uns bei allen Fahrgästen für die Zugausfälle entschuldigen“, teilte eine Bahnsprecherin mit. „Wir haben derzeit in unserer Leitstelle, dem Herz der S-Bahn, einen Krankenstand von 35 Prozent. Hier werden Züge disponiert, gesteuert und überwacht. Keine Personalplanung der Welt kann einen solch hohen Krankenstand kompensieren.“

Der VRR kritisierte, man hätte sich eine frühere Information der Fahrgäste gewünscht: „Über die einseitige öffentliche Ankündigung der DB Regio, aufgrund von Mitarbeiterkrankmeldungen in den Leitstellen und bei Triebfahrzeugführer*innen, aktuell und für das kommende Wochenende SPNV-Betriebsleistungen komplett einzustellen, sind wir besorgt.“ Man erwarte, „dass die DB Regio hierzu vorab den Dialog mit uns sucht und nicht im Alleingang entscheidet und kommuniziert“.

Auch Personal in Stellwerken fällt aus

Einer Umfrage der Deutschen Presseagentur (DPA) von Anfang Juli zufolge sind die Krankenfälle besonders der Corona-Erkrankungen und der damit verbundenen Quarantäne geschuldet. Zudem falle die Sommerwelle in die Ferienzeit, in der traditionell viel Urlaub genommen werde.

Zugausfälle gibt es aber nicht nur wegen eines Mangels an Lokführern, sondern auch wegen unbesetzter Stellwerke. Auch unter den dortigen Mitarbeitern kam es in den vergangenen Wochen wiederholt zu Krankheitsfällen. So fuhr der am vergangenen Freitagmorgen nicht wegen eines unbesetzten Stellwerks in Rheinberg. Die Nordwestbahn musste einen Busnotverkehr einrichten.

Bahn will mehr Mitarbeiter einstellen

Um dem Personalengpass entgegenzusteuern, wolle man mehr Mitarbeiter einstellen, erklärt die Bahn gegenüber unserer Redaktion. Im ersten Halbjahr dieses Jahres habe man über 18.000 neue Beschäftigte eingestellt, teilt ein Bahnsprecher mit. „Insgesamt will die DB in diesem Jahr rund 24.000 neue Mitarbeitende rekrutieren – rund 15 Prozent mehr als geplant. Bereits im vergangenen Jahr hat die DB bundesweit 22.000 neue Mitarbeitende an Bord geholt.“

Doch nicht nur die DB wird von einem hohen Krankenstand unter den Beschäftigten geplagt. Auch die kommunalen Verkehrsbetriebe an Rhein und Ruhr müssen Bus- und Bahnlinien ausfallen lassen oder Mitarbeiter aus anderen Positionen abziehen, um ihren Betrieb aufrecht zu erhalten.

Etwa bei 20 Prozent liege der Krankenstand bei der STOAG in Oberhausen, wie das Unternehmen auf Anfrage mitteilt. Dazu kommen die planmäßigen Urlaube. „Die Personallage ist äußerst angespannt, nicht nur im Fahrbetrieb“, so eine STOAG-Sprecherin. Jedoch müssen in Oberhausen nur Teilstrecken ausfallen, keine ganzen Linien.

Großveranstaltungen sorgen für Stress bei der Rheinbahn

Auch bei der Düsseldorfer Rheinbahn kam es zu krankheitsbedingten Ausfällen. Genaue Linien könne man nicht nennen, da die Ausfälle tagesaktuell passieren. „Am vergangenen Wochenende kam es zu einigen Ausfällen und auch am kommende Wochenende bitten wir unsere Fahrgäste, etwas mehr Zeit und Geduld mitzubringen.“

In Moers derweil ärgern sich Fahrgäste über . Hier beklagt man einen „überdurchschnittlichen Krankenstand bei Busfahrern“ und setze bereits Mitarbeiter der Verwaltung ein, die über einen Busführerschein und notwendige Qualifikationen verfügen, wie ein NIAG-Sprecher mitteilt. „Die Zahl aufgefallener Fahrten schwankt aktuell. An einem beispielhaften Werktag der vergangenen Woche fielen von den 2248 Fahrten im gesamten Netz leider 65 über den kompletten Tag verteilt aus, also knapp 3,5 Prozent.“

DVG und Ruhrbahn setzen Reserve ein

Kurzfristige Ausfälle belasten auch die Linien 901 und 903 der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG), wie ein Unternehmenssprecher erklärt. „Die Personallage bei der DVG ist etwas angespannter als in den Sommerferien der Vorjahre. Der Grund liegt in einem erhöhten Krankenstand in der Gesamtbelegschaft, also auch beim Fahrpersonal, der unter anderem auch auf Quarantäne-Regelungen in Folge von Corona-Erkrankungen zurückzuführen ist.“ Die DVG halte für eine solche Situation eine Reserve im Fahrpersonal bereit, „die aber in den vergangenen Tagen schnell aufgebraucht war.“

Bei der Essener Ruhrbahn fange man Krankheitsfälle normalerweise unter anderem durch Überstunden und mit Mitarbeitern mit Fahrerlaubnis aus anderen Bereichen ab, was jedoch in den vergangenen Wochen nicht alle Ausfälle habe verhindern können, so eine Sprecherin. Eine Prognose zum Personalstand für die kommenden Wochen zu treffen sei nicht möglich. „Aktuell verzeichnen wir keine Entspannung.“ (dpa/tka)

