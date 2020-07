Corona: Zwei Duisburger Fleischbetrieb-Mitarbeiter infiziert

Zwei Duisburger haben sich vor ihrem ersten Arbeitstag in einem Fleischbetrieb mit dem Coronavirus infiziert. (Symbolbild)

Tönisvorst. Zwei Duisburger wollten in einem Fleischbetrieb in Tönisvorst arbeiten. Dazu kam es nicht: Vor ihrer ersten Schicht wurden sie positiv getestet.

Zwei Mitarbeiter eines Fleischbetriebes in Tönisvorst sind mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte der Kreis Viersen am Samstag mit. Die beiden Mitarbeiter wohnen in Duisburg und wurde vor ihrem ersten Arbeitstag positiv auf das Virus getestet. Der Kreis schließt daher aus, dass sich die Betroffenen im Betrieb angesteckt haben könnten.

In einer Mitteilung heißt es: „Nach bisherigen Kenntnissen hatten die Mitarbeiter bisher lediglich zu Mitfahrern der Fahrgemeinschaft direkten Kontakt, die ebenfalls in Duisburg wohnen.“ Die Stadt Duisburg habe für die Betroffenen Quarantäne angeordnet.

Im gesamten Kreis Viersen seien am Samstag sechs neue Coronafälle registriert worden. In Gemeinschaftseinrichtungen gäbe es keine neuen Fälle, so der Kreis. (mein)

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Duisburg oder der Region.

Zur NRW-Karte mit allen Fallzahlen.