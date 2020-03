Kreis Mettmann. Im Kreis Mettmann steigt die Zahl der Coronavirusfälle an. Landrat Thomas Hendele bleibt vorsorglich zu Hause. Die wichtigsten Infos im Überblick.

Die Coronavirus-Fälle im Kreis Mettmann steigen weiter an: Am Dienstag vermeldete die Kreisverwaltung 87 Erkrankte und 167 Verdachtsfälle – am Montag waren es noch 44 bestätige Fälle und 100 Verdachtsfälle. Alle kreisangehörigen Städte sind mittlerweile von der Krankheit betroffen.

.Am Mittwoch teilte der Kreis mit, dass sich Landrat Thomas Hendele zurzeit in häuslicher Quarantäne befindet, da er Kontakt zu einer Person hatte, die am Wochenende positiv auf Covid-19 getestet wurde. Hendele selbst hat keinerlei Symptome, wurde aber aufgrund des direkten Kontaktes inzwischen auch selbst getestet.

Coronavirus im Kreis Mettmann: Landrat negativ getestet

Am Dienstagabend erhielt er die beruhigende Botschaft, dass das Testergebnis negativ ausgefallen ist.„Für mich gilt nun selbstverständlich genau das Gleiche wie für viele andere. Das heißt, dass ich trotz des negativen Testergebnisses vorsorglich noch zu Hause bleibe“, erklärt Hendele. „Veranstaltungen und Termine sind ohnehin abgesagt, und alles, was normalerweise vom Büroschreibtisch aus erledigt wird, funktioniert dank Laptop und Handy auch prima von zu Hause.“ Ende kommender Woche hofft der Landrat aus der Quarantäne entlassen zu werden.

Am Dienstagabend verschärfte Nordrhein-Westfalen seine Maßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus’ einzudämmen, sie werden auch von den Städten im Kreis Mettmann umgesetzt. So teilte etwa die Verwaltung in Langenfeld mit, dass Kneipen und Cafés geschlossen werden und Restaurants nur noch bis 15 Uhr öffnen dürfen. Schulhöfe und Spielplätze sind ebenfalls gesperrt (lesen Sie hier, welche Maßnahmen gegen das Coronavirus in NRW gelten).

Coronavirus: Ratingen schließt sein Rathaus

Ab Mittwoch finden zudem im Langenfelder Rathaus Zugangskontrollen statt, damit nur noch Besucher mit einem Termin eingelassen werden. Eine solche Regelung gibt unter anderem auch in der Stadt Mettmann. Die Kreisverwaltung schließt grundsätzlich für den Publikumsverkehr – in dringenden Fällen können Termine vereinbart werden.

Auch die Stadt Ratingen hat das Rathaus für Besucher geschlossen, nur noch in unaufschiebbaren Fällen und mit Termin können Bürger dorthin kommen. Dies gilt entgegen der bisherigen Regelung auch für das Bürgerbüro, das Medienzentrum und die Stadtteilbüchereien. Die städtischen Spielplätze und Bolzplätze sind ab Mittwoch ebenfalls geschlossen. Alle wichtigen Informationen zum Coronavirus stehen auf der Internetseite der Stadt Ratingen.

Coronavirus im Kreis Mettmann: Die Krankheitszahlen aus den Städten

Erkrath: 15

15 Haan: 9

9 Heiligenhaus: 4

4 Hilden: 5

5 Mettmann: 3

3 Langenfeld: 16

16 Monheim: 6

6 Ratingen: 14

14 Velbert: 14

14 Wülfrath: 1

Die Kreisverwaltung Mettmann hat eine zentrale Telefonnummer eingerichtet, um einen möglichen Untersuchungsbedarf wegen des Coronavirus’ abzuklären. Die zentrale Telefonnummer ist aber nur für Notfälle gedacht – und derzeit stark überlastet. Alle weiteren Informationen finden Bürger auf der Internetseite des Kreises, betont der Kreis.

Landrat Thomas Hendele richtet deshalb eine Bitte an die Menschen im Kreis Mettmann: „Bitte suchen Sie sich auf unserer Internetseite nach Möglichkeit die Durchwahl Ihres Ansprechpartners heraus und rufen Sie nicht die zentrale Rufnummer des Kreises an. Sie helfen damit, die Mitarbeiter unserer Telefonzentrale zu entlasten, die trotz erheblicher Personalaufstockung mit den Anrufen auf der Corona-Servicenummer des Kreises zurzeit extrem überlastet sind.“ (red)

