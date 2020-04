Coronavirus: Wie eine Dinslakener Familie die Krise meistert

Dinslaken. Corona stellt das Leben einer Dinslakener Familie auf den Kopf. Die neue NRZ-Serie begleitet das Leben von Familie Ost in Zeiten der Krise.

Mutter Deniz, Vater Stephan, Oma Uta, Opa Wolfgang und Tante Tülay – bei Familie Ost packen alle mit an. Jedenfalls ist das so, wenn das Leben der Dinslakener Familie in normalen Bahnen verläuft. Deniz und Stephan gehen beide Vollzeit arbeiten. Deshalb war die Betreuung von Tochter Mia und ihrer zweijährigen Schwester Lilly schon vor der Coronakrise eine enorme Herausforderung. Mit der bundesweiten Schließung von Kitas und Schulen wurde das Leben der Familie aber völlig auf den Kopf gestellt.

Die NRZ berichtet ab sofort jede Woche über Familie Ost. Wie verändert das Coronavirus den Alltag? Welche Umstellungen erwarten die beiden Eltern auf der Arbeit? Wer erledigt Tochter Mia die Schulaufgaben? Mutter Deniz und ihr Mann Stephan schildern der NRZ und ihren Lesern ihre ganz persönlichen Eindrücke.