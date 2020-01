Das ist am Wochenende am Niederrhein und im Ruhrgebiet los

15 Jahre Stage-Musicals im Metronom-Theater in Oberhausen 1 / 36 15 Jahre Stage-Musicals im Metronom-Theater in Oberhausen 18. Dezember 2005: Nachdem Stage Entertainment das "TheatrO CentrO" im August 2005 übernommen und für mehrere Millionen Euro aufwändig umgebaut hat, hob sich erstmals der Vorhang für den Disney-Klassiker "Die Schöne und das Biest". Das Spielstätte heißt seither "Metronom-Theater". Foto: Tom Thöne Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Mit dem Musical brachte Stage einen Hit vom New Yorker Broadway ins Ruhrgebiet. Am Broadway lief das Stück von 1999 bis 2007 und gehört damit zu den Erfolgreichsten.

Der langfristige Erfolg in Oberhausen blieb jedoch aus: Bereits im Januar 2007, knapp ein Jahr nach der Premiere, fiel im Metronom-Theater der letzte Vorhang für "Die Schöne und das Biest".

11. März 2007: Die "Blue Man Group" feiert Premiere im Metronom-Theater. Kein Musical, sondern ein Mix aus Musik und Performance.

Im Mittelpunkt stehen die drei blauen Männer. Mit musikalischen Darbietungen und Akrobatik führen sie durch den Abend.

Dabei wird das Publikum aktiv in die Show mit eingebunden. Am 4. Oktober 2008 verabschiedeten sich die blauen Männer aus dem Ruhrgebiet.

7. November 2008: Die Vampire bitten zum Tanz in das Musical-Theater. "Tanz der Vampire", basierend auf dem gleichnamigen Film von Roman Polanski, feiert eine umjubelte Premiere.

Erzählt wird die Geschichte des jungen Alfreds, der gemeinsam mit Professor Abronsius in Transsilvanien auf der Suche nach Vampiren ist. Dabei verliebt sich Alfred in die schöne Wirtstochter Sarah. Diese folgt jedoch dem Ruf des Vampirs Graf von Krolock.

Im Schloss des Grafen kommt es schließlich zum Showdown. Bis zum 31. Januar 2010 war das Spektakel in Oberhausen zu sehen. Laut Stage lief die Produktion als eine von wenigen äußerst erfolgreich.

Auf die Vampire folgten die Hexen: Am 8. März 2010 feiert das Broadway-Epos "Wicked - Die Hexen von Oz" Premiere. Das Musical erzählt die Vorgeschichte zum amerikanischen Klassiker "Der Zauberer von Oz".

Für die Produktion wurde das Metronom-Theater in Rekordzeit umgebaut. Das Bühnenbild ist gigantisch - ragt zum Teil in den Zuschauersaal hinein.

Rund eineinhalb Jahre später ist Schluss: Der letzte Vorhang bei "Wicked" fällt am 2. September 2011.

19. Oktober 2011: Mit der Bühnenversion von "Dirty Dancing" kommt der berühmte Tanzfilm auf die Bühne nach Oberhausen.

Die Geschichte von Baby und Johnny entwickelte sich Ende der Achtzigerjahre zum absolutem Kultfilm. Die Bühnenversion war vor Oberhausen bereits in Hamburg und Berlin zu sehen.

An den Erfolg des Films konnte jedoch nicht angeknüpft werden: Bereits am 8. Oktober 2012 fiel der letzte Vorhang.

"Bleib doch bis zum Frühstück", "Mit 66 Jahren" oder "Vielen Dank für die Blumen": Am 5. Dezember 2012 startete das Musical "Ich war noch niemals in New York" in Oberhausen

Das Musical nutzt die bekannten Udo-Jürgens-Songs und kombiniert sie zu einer eigenen Handlung. Auf einem Kreuzfahrtschiff entfaltet sich die Musical-Komödie.

Der Spaß war schnell wieder vorbei: Bereits am 24. Oktober 2013 wurde das Musical vom Spielplan gestrichen.

Halleluja: Am 3. Dezember 2013 erobern die Nonnen das Metronom-Theater. Die Bühnenversion des Kultfilms "Sister Act" feiert Premiere.

Das Musical verwendet zwar andere Songs als die Filmversion, ist in der Handlung aber weitgehend gleich. Im Mittelpunkt steht die Barsängering Dolores, die nach einem Mord in einem Kloster versteckt werden muss.

Dort erweckt sie den Nonnen-Chor zu neuem Leben. Über ein Jahr gastierten die Nonnen in Oberhausen, bis am 12. Februar 2015 der letzte Vorhang fiel.

Vom Kloster auf die griechische Insel: "Mamma Mia", das Musical mit den Hits von ABBA, feiert am 5. März 2015 Premiere.

Das Stück erzählt die Geschichte von Donna und ihrer Tochter Sophie. Sophie möchte heiraten und hegt den Traum, dass ihr Vater sie zum Altar führt. Das Problem: Sie weiß nicht, wer ihr Vater ist. Drei Herren kommen jedoch in Frage.

Das Gute-Laune-Musical entpuppte sich als kurzes Gastspiel: Bereits wenige Monate nach der Premiere, am 2. Oktober 2015, ging die letzte Vorstellung über die Bühne.

Am 12. November 2015 gastierte ein Meilenstein der Musical-Branche in Oberhausen: Andrew Lloyd Webbers "Phantom der Oper" feierte am 12. November 2015 Premiere. Es ist bereits die zweite Spielzeit in NRW: Von 2005 bis 2007 lief das Musical mit mäßigem Erfolg im benachbarten Colosseum Theater in Essen.

Auch in Oberhausen bleibt der große Erfolg aus. Viele Plätze im Metronom Theater bleiben unbesetzt.

Am 4. September 2016 zieht Stage Entertainment schließlich die Reißleine: Das Phantom wird aus dem Spielplan genommen.

Die Affen sind los: Am 6. November 2016 feiert mit "Tarzan" bereits das zweite Disney-Musical Premiere in Oberhausen. Die Show wurde im Vergleich zu seinen vorherigen Spielorten für das Metronom-Theater angepasst. Das neu gestaltete Bühnenbild ragt in den Zuschauerraum hinein.

Zwischenzeitlich übernahm Alexander Klaws, DSDS-Sieger der ersten Staffel, die Hauptrolle. Zuvor spielte er den Tarzan bereits in Hamburg.

Laut Stage Entertainment war das erste Jahr gut besucht. Die Show entwickelte sich zum Publikumsmagneten im Ruhrgebiet. Knapp zwei Jahre später fiel am 23. September 2018 der letzte Vorhang.

Zum ersten Mal gab es am 8. November 2018 eine Deutschlandpremiere in Oberhausen: Das Rock-Musical "Bat Out of Hell" feierte eine umjubelte Premiere.

Das Musical erinnert inhaltlich stark an "Peter Pan". Musikalisch umrandet wird es durch bekannte Meat-Loaf-Songs - allerdings ins Deutsche übersetzt.

Die Show floppte. Viele Plätze im Theatersaal blieben leer. Am 9. September ist endgültig Schluss.

10. Oktober 2019: Zum ersten Mal in der Geschichte des Metronom-Theaters kehrt ein Musical zurück auf die Bühne. "Tanz der Vampire", das bereits in seiner ersten Spielzeit äußerst erfolgreich lief, gastiert erneut in Oberhausen.

Zunächst scheint es verwunderlich, dass das Stück in Städten an Rhein und Ruhr kaum beworben wird...

... am 29. Oktober dann die Nachricht: Nach der letzten Vorstellung der Vampire am 22. März 2020, gibt Stage Entertainment den Spielbetrieb in Oberhausen auf.

Freitag bis Sonntag im Metronom Theater. Das bekannte Musical Tanz der Vampire ist nur noch bis März in Oberhausen, wo der kauzige Forscher Professor Abronsius das Publikum nach Transsilvanien mitnimmt. Seine Reise soll die Existenz von Vampiren beweisen. Gefahr droht, als sein junger Assistent Alfred sich in die Wirtstochter Sarah verliebt – denn der düstere Graf von Krolock will sie besitzen und lockt sie auf sein Schloss.

