An Rhein und Ruhr. RTL wagt ein ungewöhnliches Projekt – und alle Bürger können mitmachen: In Essen werden Passionsspiele aufgeführt und live im TV übertragen.

Das Leiden Christi als Popkonzert in Essen – und live im TV

Am 8. April wird Essen zu Jerusalem: Die gesamte Innenstadt wird zur Bühne für die Osterpassion – begleitet von deutschen Schauspielern und Sängern, die mit Pop-Songs der 2000 Jahre alten Geschichte neues Leben einhauchen. Thomas Gottschalk wird der Erzähler der außergewöhnlichen Inszenierung, die bereits seit zehn Jahren erfolgreich in den Niederlanden stattfindet. Im Februar will RTL bekannt geben, welche Künstler mit dabei sind und vor allem, wer den Jesus spielt. Neben dem Schauspiel auf dem Essener Burgplatz ist eine Live-Prozession geplant, bei der ein beleuchtetes Kreuz durch die Innenstadt bis zur Hauptbühne getragen wird. Mitlaufen können alle Besucher, die sich vorher für die Prozession angemeldet haben.

Das Leiden Christi wird als modernes Musik-Event inszeniert

Laut RTL soll die Passion kein Oberammergauer Festspiel werden, sondern vielmehr ein modernes Musikevent. „Die Grundgedanken der Passionsgeschichte gehen weit über einen rein religiösen Hintergrund hinaus und handeln von menschlich universellen und zeitlosen Themen“, findet RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm. „Hier geht es um Respekt und Liebe für den Nächsten - unabhängig von Herkunft und Religion“.

Für die moderne Inszenierung der Leidensgeschichte Jesu hat auch die Kirche ihren Segen gegeben. Ulrich Lota, Pressesprecher des Bistums Essen, ist positiv gestimmt: „Das ist eine eher unübliche Passion, aber wir sind sehr aufgeschlossen und hoffen, dass diese Veranstaltung viele Menschen berührt, die mit Kirche sonst wenig oder gar nichts zu tun haben.“

Die Schauspieler tragen Straßenkleidung

Während die ursprüngliche Erzählung gleich bleibt, bekommt alles andere für den großen Fernsehauftritt eine Grundsanierung. Statt der üblichen Kutten werden die Schauspieler Straßenkleidung tragen. Das

Thomas Gottschalk ist als Erzähler dabei. Foto: Tom Weller / dpa

klassische Orchester wird durch Live-Acts von Pop-Künstlern ersetzt. Kurz gesagt: Essen verwandelt sich für wenige Stunden in das Jerusalem des 21. Jahrhunderts. „Wir haben viele deutsche Städte angefragt. Aber Essen war sofort begeistert und hat schnell zugesagt“, sagt Anke Eickmeyer, RTL-Pressesprecherin. „Die Stadt ist sehr zentral im Ruhrgebiet gelegen mit einem großen Einzugsgebiet. Da kommen die Menschen gut hin.“ Sollte das Format erfolgreich sein, hoffen die Veranstalter das Konzept in den nächsten Jahren auf weitere deutsche Städte übertragen zu können.

Die Passion als Musik-Event mit Live-Schalte ins Fernsehen zu bringen, ist keine neue Idee. In den Niederlanden erzielt das Format im öffentlich-rechtlichen Fernsehen seit zehn Jahren beste Quoten. Die niederländische Produktionsfirma steht dem deutschen Team unterstützend zur Seite. Musikalischer Direktor ist Michael Herberger, bekannt durch die Sendung „Sing meinen Song - Das Tauschkonzert“.