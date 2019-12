... ist, wenn’s regnet und die Glocken läuten: Am Tag der Geburt des jüngsten nordrhein-westfälischen Käses bestätigt die Stadt des Westfälischen Friedens diese Redensart. Also wird es nichts mit der geplanten Präsentation von „Echte Fründe“ vor dem Rathaus in der guten Stube des Prinzipalmarkts. Die feierliche Erstverkostung des Käses findet gewissermaßen in Ann-Paulin Söbbekes zweitem Wohnzimmer statt: In der Hafenkäserei stellt sie den ersten NRW-Käse vor, der mit Alt und Kölsch zubereitet wird.

Molkereimeisterin der vierten Generation – und Chefin der „Hafenkäserei“

Söbbeke? Ist das nicht Joghurt. „Ja, ich bin Molkereimeisterin in der vierten Generation“, sagt die 33-jährige Unternehmerin. Und ist trotzdem ein wenig aus der Tradition ausgebüxt, hat ihr eigenes Unternehmen aufgemacht. Sehr neu, erst fünf Jahre alt und sehr schick. Mit Sichtbeton und großen Scheiben und Blick aufs Wasser: Am Münsteraner Hafen, dort, wo selbst das eher gutbürgerliche Münster hippen industrial chabby Chic verströmt – oder wie das gerade heißt, wo es cool ist.

Ann-Paulin Söbbeke mit einem Käselaib der ersten Charge: etwa 3,8 Kilo wiegt ein solcher Laib. Zur „Grünen Woche“ und zu Karneval sollen die nächsten Produktionen fertig sein. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Fünf Jahre also ist die Hafenkäserei alt und damit nur halb so alt wie die Brauerei Kürzer aus Düsseldorf, die seit zehn Jahren Altbier produziert. Und noch viel jünger als die Kölschbrauerei Früh. Das sind nämlich Ann-Paulin Söbbekes jüngste Partner fürs Käsemachen. Hatten die bisherigen Käse noch eine eher maritime Anmutung – wegen Hafenkäserei ja naheliegend und hießen „Milder Maat“, „Kleiner Korsar“, „Munterer Matrose“ so heißt der jüngste Käse „Echte Fründe“.

Weil man in der Stadt des Westfälischen Friedens auch heute noch vermitteln will. Und zwar in diesem Fall zwischen Köln und Düsseldorf, die sich über den Rhein hinweg ja eifrig zanken müssen, damit überhaupt ein paar Unterschiede deutlich werden. Vom Naturell her tut man dem Rheinländer in toto jedenfalls nicht unrecht, wenn man ihm nachsagt, dass er gern gute Geschäfte mit Lebensgenuss kombiniert. Und genau das verspricht der neue Käse, der denn auch in friedensstiftenden Papiertüten verteilt wird. Aufschrift: Make cheese, not war! Die deutsche Übersetzung „Krieg ist Käse!“ träfe zwar den Kern, verfehlt hier aber das Thema: Der Käse soll ja Frieden stiften.

Dafür hat er friedlich sechs Wochen in der Schaukäserei auf Eichenbrettern gelegen. Und damit er sich nur rund, aber nicht wundliegt wird er einbalsamiert: in der zweite Hälfte seiner Reifezeit geschieht das mit Salz, Rotschmiere (da sind die Käsebakterien drin), Alt und Kölsch (ganz neutral, je ein Liter von dem guten Stoff).

Am Ende liegen da pralle 3,8 Kilo schwere Käselaibe, kreisrund, haselnussbraun und im Geschmack salzig, kräftig, würzig – ein einziger Schrei nach einem begleitenden Obergärigen also. Den Liter Bier, der nach Schätzung von Ann-Paulin Söbbecke in den Laib diffundiert ist, schmeckt der Laie jedenfalls nicht heraus. Und eine neutrale Probe (oder gar eine mit westfälischem Pils) hat man erstmal nicht hergestellt.

„Echte Fründe“ sind bald im Brauhaus zu finden: auf dem „halven Hahn“

Sei es drum. Der Käse mundet auch den Vertretern der Brauereien und Köln und Düsseldorf sind sich schnell einig, dass der „Halve Hahn“, das Käsebrötchen, in den jeweiligen Brauereiausschänken sich sehr gut mit dem „Echten Fründ“ belegen ließe. Kräftiger Käse macht schließlich durstig.

Der Endverbraucher, der zum Käseverzehr seltener den Brauereiausschank aufsucht, muss sich noch etwas gedulden: Die zweite Charge ist erstmal für die „Grüne Woche“ in Berlin vorgesehen, dort will sich NRW auch als Käseland profilieren – immerhin gibt es eine Käseroute und rund 50 Käsereien, von denen die meisten allerdings eher private Hofkäsereien sind. Immerhin gibt es auch Mozzarella und Ziegenkäse made in NRW.

Kilopreis rund 23 Euro: Drin steckt viel Handarbeit – und die Zeche für Alt und Kölsch

Die Hafenkäserei in Münster produziert immerhin zehn bis 15 Tonnen im Jahr und man kann in der „Schaukäserei“ bei Kaffee und (Käse-)kuchen den Laiben beim Reifen zusehen. Was bestimmt beruhigt. Für Karneval, immerhin auch eine Tradition, die Düsseldorf und Köln miteinander teilen, sollen dann die nächsten fünf Chargen paratstehen, das sind immerhin 500 Käselaibe, die einen durchaus pointieren Auftritt im Kamelleregen haben könnten.

Danach, so hofft Ann-Paulin Söbbeke, kommt dann auch der Einzelhandel auf den Geschmack. Eines steht aber fest: mit einem Kilopreis von knapp 23 Euro wird der Käse kein Schnäppchen. Man zahlt halt die Zeche für Alt und Kölsch, das in Handarbeit auf die Käselaibe gestreichelt wird. Und für die Biomilch.