Aalten (NL)/Bocholt (D). Henk Heijnen hat eine alte Gruft in der Helenakirche in Aalten entdeckt – und jetzt eine Kopie gebaut – deutsch-niederländische Geschichte.

Der geheimnisvolle Grabkeller in der Helenakirche

Einige Rätsel werden wohl immer bleiben. Was bedeuten die Initialen wirklich? Wer wurde hier bestattet – und warum? Was hat dieser mysteriöse Grabkeller in einer alten Kirche im niederländischen Aalten mit dem deutschen Landgut Hambrock bei Bocholt zu tun – wer ist der oder die dritte geheimnisvolle Tote unter dem Kirchenfußboden? Wie um alles in der Welt ist dieser junge Mann namens Henk Heijnen vor nun fast 50 Jahren in diese vergessene Gruft der Helenakirche gelangt? Und warum durfte er das, was er gesehen hat, nicht preis geben?

Nun, an diesem Wochenende werden einige Rätsel gelüftet – andere werden im Staub der Geschichte verwehen – es sei denn, engagierte Heimatgeschichtsforscher wie Henk Heijnen, Thaddeus van Eijck und Herbert Welling lassen nicht locker.

Gut Hambrock bei Bocholt. Was hat das alte Landgut in Deutschland mit dem vergessenen Grabkeller im niederländischen Aalten zu tun? Foto: Herbert Welling

Ein Teil der Geschichte der Geschlechter Hambrock (Hambroick) und Welvelde, die hier eine besondere Rolle spielen, wurde anno 1973 von einem 24 Jahre alten jungen, wagemutigen Zimmermann namens Henk Heijnen im wahrsten Sinne der Wortes freigeschlagen.

„Ich war mit Renovierungsarbeiten in der Helenakirche beschäftigt“ erinnert sich der inzwischen zum Bauunternehmer gewachsene einstige Geselle.

„Hier liegt der Pfarrer mit dem goldenen Kelch begraben“

Da sei ein Mann in der Kirche aufgetaucht und hätte auf eine Bodenplatte im Chorraum gezeigt: „Hier liegt der Pfarrer mit dem goldenen Kelch begraben.“ Ganz ernst genommen hat Henk Heijnen die mysteriöse Information nicht – dennoch kam er am Abend in die Kirche zurück – und schlug mit zwei kräftigen Hieben ein Loch in den Boden. Denkmalschützer wären kollabiert.

Haus Hambrock, früher Haus Büling, liegt im Norden der Stadt Bocholt im Ortsteil Stenern in einer von mehreren Wassergräben umschlossenen Niederung. Als ehemals bischöflich-münsterisches Lehnsgut wurde es zwischen 1180 und 1222 erbaut. Durch Heirat ging Haus Büling 1573 an die holländische Familie Hambrock über, in deren Besitz es fast 200 Jahre blieb. Im Jahre 1709 erbaute Lambert Jobst von Hambrock das jetzt noch stehende Haus. 1751 verkaufte Robert Hendrick von Hambrock seinen Besitz an Dr. Cornelius Hagemann.

Und: „Tatsächlich. Plötzlich war da ein Loch. Ich hatte die Decke des Grabkellers eingeschlagen.“ Ohne lange zu fackeln nimmt der junge Mann eine Leiter, stopft sie durch das Loch und klettert ins Dunkle – mit Zollstock und Fotoapparat. Und er hat alles, was er gesehen hat, aufgeschrieben, vermessen, dokumentiert. Am nächsten Tag wurde das Loch wieder verschlossen – und das ist es bis heute.

Henk Heijnen, inzwischen 70 Jahre alt, hat diese Geschichte nicht losgelassen. Lange schon hat man ihm verziehen, Störung der Totenruhe hatte man ihm vorgeworfen, Denkmalschützer können die Hammer-Aktion immer noch nicht fassen – aber: Henk hat Dinge gesehen, die jahrhundertelang niemand gesehen hat – und wenn er nicht alles aufgeschrieben hätte, wüssten wir heute nicht, was sich unter dem Boden der Helenakirche denn verbirgt.

Kein goldener Kelch

Kein goldener Kelch – aber drei Särge. „Die Toten waren zu Staub zerfallen, nur die Haare waren noch da.“ Und Inschriften. Deutsche und niederländische Heimatforscher begeben sich nun auf Spurensuche, durchforschen Geschlechter-Stammbäume und deutsch-niederländische Verbundenheiten. Zwei Tote sind anhand der Initialen und langer Ahnentafel-Lektüre identifiziert – vermutlich.

So sieht der nachgebaute Grabkeller von außen aus. Henk Heijnen hat das Original vor fast fünf Jahrzehnten entdeckt. Jetzt hat er die Gruft nachgebaut. Millimetergetreu. Rechts Thaddeus van Eijck, der die Arbeit filmisch dokumentiert hat. Foto: wasch

Das Geheimnis des Grabkellers ist nicht gelüftet – aber es ist jetzt öffentlich. Henk Heijnen hat die Gruft nachgebaut – eins zu eins. Inklusive Inschriften und Sargfragmente. Am morgigen Samstag wird er seine hölzerne Replik vor der Helenakirche aufbauen – und alle können einen Blick hineinwerfen und die Kopie sogar betreten.

Herbert Welling hat die Forschungsergebnisse in einem Heftchen zusammengefasst

Irgendwann möchte Bauunternehmer Heijnen das Modell einem Museum zur Verfügung stellen. Auf dem Adventsmarkt vor der Helenakirche morgen (siehe Text links) wird er jedenfalls seine Geschichte dazu erzählen.

Thaddeus van Eijck hat die Baugeschichte gefilmt. Herbert Welling hat ein Heftchen zum rätselvollen Grabkeller geschrieben (7,50 Euro, Infos: Mail an herbert.welling@t-online.de).

Advents- und Kunstmarkt vor der Helenakirche

Das Programm für den stimmungsvollen Advents- und Kunstmarkt rund um die Oude Helena Kerk steht. Und auch das bunte Fest am Samstag und Sonntag soll helfen, die Kirche zu retten – soll mithelfen, ein jahrhundertealtes Kulturdenkmal zu erhalten.

Wie das so ist in Zeiten, in denen die Kirchgänger weniger werden, denkt manch Kirchenoffizieller auch hier daran, die Helenakirche zu verkaufen. Henk Roelofse und Harm Veldhuis tun fast alles, um das zu verhindern.

Oude Helenkerk in Aalten. Foto: Harm Veldhuis

Die beiden engagieren sich in einer Stiftung, die seit über 30 Jahren überall dort hilft, wo das alte Kirchlein (Bauzeit 1400 bis 1475) vom Zahn der Zeit angeknabbert wird. „Die Kirche auf dem Markt mitten in unserer Stadt, die kann man doch nicht einfach wegnehmen.“

Eine Stiftung will die alte Helenakirche retten

Und so organisieren Henk, Harm und Kollegen Wandertage, Schauspielabende, Kunstmärkte und eben auch einen feinen Adventsmarkt, um Renovierungsgeld für die Oude Helena Kerk zu erwirtschaften.

Am Samstag, 14. Dezember, öffnet der Advents- und Kunstmarkt. Etwa 35 Stände bieten Selbstgemachtes an, in der Kirche gibt es Kunst, 5000 Knieperkes (Waffelröllchen) sind gebacken. Dazu gibt es viel Musik und Gesang. Um 10 Uhr spielen Mitwinterhornbläser. Die Kunstausstellung in der Kirche ist Samstags und Sonntag von 11.15 bis 13 Uhr geöffnet. Und am Samstag wird zum ersten Mal der Nachbau der Grabkammer (s.o.) für alle zugänglich sein.

Aalten ist etwas 12 Kilometer von Bocholt entfernt.

