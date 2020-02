Mönchengladbach/Köln. Glasflaschen, Dosen und Pyrotechnik sollten Fans beim Derby Mönchengladbach-Köln zu Hause lassen. Am Sonntag gilt ein weitreichendes Verbot.

Derby Gladbach-Köln: Glasverbot im Hauptbahnhof Düsseldorf

Vor, während und nach dem Spiel des 1. FC Köln am Sonntag in Mönchengladbach gilt in zahlreichen Zügen und an etlichen Bahnhöfen in NRW ein Glasflaschen-, Getränkedosen- und Pyrotechnik-Verbot. Die Bundespolizei hat eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen. Sie spricht von einer „brisanten Spielpaarung“.

Hintergrund des Verbots seien Vorfälle aus vergangenen Derbys, bei denen Glasbehältnisse und Dosen als Wurfgeschosse durch gewaltbereite Fans eingesetzt worden seien, heißt es in einer Mitteilung der Bundespolizei. Dadurch seien friedliche Fans, unbeteiligte Reisende und Polizisten verletzt worden. Das Verbot am Sonntag gilt in der Zeit von 8 bis 21 Uhr. Die Bundespolizei kündigt entsprechende Kontrollen in allen betroffenen Bereichen an. Reisende werden außerdem gebeten, sich auf mögliche Einschränkungen im Bahnverkehr einzustellen.

Verbot gilt auch in Köln, Neuss, und Aachen

Betroffen sind neben Sonderzügen die folgenden regulären Verbindungen sowie die jeweiligen Endpunkte und alle Bahnhöfe, die an den Strecken liegen:

Köln-Ehrenfeld - Rheydt Hauptbahnhof

Köln Hauptbahnhof - Neuss Hauptbahnhof

Köln Hauptbahnhof - Köln-Worringen

Köln Hauptbahnhof - Düsseldorf Hauptbahnhof

Kerpen-Horrem - Rommerskirchen

Köln Hauptbahnhof - Aachen Hauptbahnhof

Köln Hauptbahnhof - Düren

Aachen Hauptbahnhof - Mönchengladbach Hauptbahnhof - Düsseldorf Hauptbahnhof

Nicht von der Allgemeinverfügung und damit dem Verbot betroffen ist die von Fans aus dem Ruhrgebiet genutzte Strecke von Duisburg über Krefeld mit den entsprechenden Hauptbahnhöfen und Haltepunkten in Richtung Mönchengladbach.