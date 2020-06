Die Bahn koppelt die Landesgartenschau ab

Gegen viele Widerstände ist es gelungen, die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort ans Bahnnetz anzubinden. Nun kommt eine Baustelle in die Quere.

Die Bahn baut in den Ferien, das tut sie oft und gern und es ist angesichts des Zustandes der meist mehr als hundert Jahre alten Bahnbrücken mehr als Sinn. Im Falle der Sperrung der Bahnstrecke zwischen Duisburg und Rheinhausen waren Bahn und Verkehrsverbund sogar einfallsreich: Not macht erfinderisch – und hat im Fall der Streckensperrung über den Rhein sogar dazu geführt, dass die Bahn eine Güterzugstrecke reaktiviert.

Montags bis freitags fährt dort immerhin ein Zug von Oberhausen über Moers und Uerdingen nach Krefeld und Mönchengladbach. So bleibt immerhin ein Schienenweg über den Rhein erhalten und nicht alle müssen sich in die oft überfüllten Busse des Ersatzverkehrs quetschen. Im Detail allerdings wäre bei dieser Lösung noch mehr drin gewesen: Die umgeleitete Linie fährt nur montags bis freitags von 6 bis 20 Uhr.

Ausgerechnet an Wochenenden gibt es keine Zugverbindung zur LaGa

Ausgerechnet an Wochenenden gibt es kein derartiges Angebot, das auch auf der Schiene den Anschluss über den Rhein an die Landesgartenschau und nach Xanten sicherstellen würde. Hier wäre mehr Flexibilität wünschenswert, haben doch vor kurzem die Verkehrsverbünde verkündet, dass in den Ferien die abonnierten Tickets wie das Ticket 1000 oder das Bärenticket an den Wochenenden in ganz NRW gelten. Stammkunden des Nahverkehrs aus ganz NRW haben es jetzt ziemlich schwer, wenn sie die Landesgartenschau auf jener Bahnstrecke erreichen wollen, die extra dafür mit hohem finanziellen Aufwand reaktiviert wurde.