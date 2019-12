Am Niederrhein. Man denkt ein bisschen an Hitchcock, wenn man sie fliegen sieht: Saatkrähen. Der Bestand der intelligenten Vögel hat sich am Niederrhein erholt

Das Gekrächze der Krähen geht vielen Menschen auf den Wecker. Obwohl die Stimmfühlungslaute in der Regel nichts anderes sind als eine artspezifische Kommunikation.

Die Saatkrähe ist ein geschützter Singvogel. Ihr Stimmenrepertoire will sich wohl mit menschlichem Gehör nicht wirklich versöhnen. Nachtigall, Singdrossel, Buchfink und Co. treffen eher unser melodisches Empfinden. Konflikte mit den schwarzen Gesellen sind vorprogrammiert. Saatkrähen haben längst den urbanen Raum besiedelt, weil sie hier ausreichend Futter finden und meist in hohen Bäumen ihre Nester bauen können.

Brutgemeinschaften

Die intelligenten, bis zu 46 Zentimeter großen, Rabenvögel sind Koloniebrüter. Sie bauen ihre Horste dicht nebeneinander, selten unterschreiten sie allerdings einen Meter Abstand zum nächsten gefiederten Nachbar. In diesen zusammenhängenden Brutgemeinschaften sind sie besser gegen natürliche Fressfeinde wie Habicht, Uhu, Marder und Waschbär geschützt. Gemeinsam werden Prädatoren attackiert.

Saatkrähen-Pärchen bei Perrich (Kreis Wesel). Foto: Peter Malzbender

Saatkrähen beziehen bereits im März wieder ihre alten Nester, reparieren und polstern sie aus. Die Paare leben monogam. Natürlich stibitzen sie Nistmaterial auch schon mal aus anderen Horsten, wenn diese gerade nicht besetzt sind. Meist erst Ende Juli verlassen die Jungvögel dann ihre Wohnstätten. Von den Rabeneltern werden sie danach noch einige Wochen betreut.

Hitchcock lässt grüßen

In den Städten, Parks und auf Friedhöfen machen sie gut vier Monate lang Dreck und Lärm. Für viele Zeitgenossen eine Zumutung. Bestimmt nicht immer unberechtigt; aber auch von Menschen verursachtes Geräusch-Remmidemmi sollte da in Betracht gezogen werden. Alljährlich wird in vielen Kommunen am Niederrhein leidenschaftlich von einer Krähenplage gesprochen. Hitchcock und Freunde stehen vielleicht unbewusst Pate.

Richtig ist, dass der Saatkrähen-Bestand in NRW und am Niederrhein zurzeit noch leicht wächst. Insbesondere im strukturreichen Wohnbereich der Menschen; nicht zuletzt wegen der dortigen Futterverfügbarkeit. Biologisch ist dadurch u.a. natürlich auch eine Population begrenzt. 1898 wurden noch 30 Saatkrähen-Kolonien mit etwa 8200 Brutpaaren allein am Unteren Niederrhein registriert.

Niederrhein Am Niederrhein fühlt sich die Saatkrähe wohl Die Saatkrähe hat bei uns entlang der Rheinschiene die stärkste Verbreitung. In einigen Bundesländern ist sie nur schwach vertreten. Die Art hat ein breites Nahrungsspektrum. Tierische Nahrung wird pflanzlicher vorgezogen. Regenwürmer, Schnaken, Käfer, Larven sowie Nacktschnecken gehören zu den bevorzugten Leckerbissen. Auch Feld-, Spitz- und Schermäuse werden nicht verschmäht. Eher selten erhaschen sie Vögel und/oder deren Gelege. Zur pflanzlichen Nahrung gehören Samen aller Art; auch Nüsse und Eicheln und in geringem Maße Früchte werden vertilgt. Auch weggeworfene Schulbrote etc. lassen sie nicht links liegen. Die Nahrungsaufnahme der sozialen Vögel findet meist auf dem Boden statt. Im Winter bevölkern zusätzlich große Trupps Saatkrähen aus dem hohen Norden und Osten den Niederrhein.

Da wurden landwirtschaftliche Flächen auch noch naturverträglicher bewirtschaftet. Allerdings zählten alle Rabenvogelarten schnell zu den unbeliebten Vögeln der Kulturlandschaft. Auch den Saatkrähen stellte man massiv nach. Das Durchschießen besetzter Nester mit Jungvögeln in Brutkolonien, der Bleihagel auf Altvögel und Ästlinge, ja sogar das Fällen der Horstbäume war „gepflegte“ Praxis.

Bestände haben sich erholt

Dieses grausame Gemetzel führte zu einem rapiden Bestandsverlust. Mitte der 1960er Jahre gab es in unserer Region dann nur noch weniger als 500 Saatkrähen-Brutpaare in sechs Kolonien.

1982 wurde die Saatkrähe in die Artenschutzverordnung aufgenommen und damit jegliche Verfolgung eingestellt. Ab 1986 begann die Bestandserholung, und die hält bis heute an. In Europa haben sich die Bestände ebenfalls bis in die 1990er Jahre hinein wieder erholt und sind seitdem weitgehend stabil.

Vor Jahren wurde im linksrheinischen Büderich, einem Ortsteil von Wesel, eine Saatkrähen-Umsiedlungsaktion unter wissenschaftlicher Betreuung vorgenommen. Eine überschaubare Kolonie war dort sehr lange in großen Platanenbäumen direkt am Marktplatz ansässig. Sehr zum Ärgernis vieler Marktbeständer und Anwohner.

Die Bäume wurden mit behördlicher Genehmigung nicht nur im Kronenbereich radikal gestutzt; die vorhandenen Horste wurden sogar aufwendig in eine hohe Baumgruppe in Nachbarschaft der Rheinbrücke verpflanzt. Das Experiment scheiterte.

Leben in Kolonien

Es sollte kein Präzedenzfall sein. Das Sankt- Florian-Prinzip soll nicht mehr angewandt werden. Die meisten Büdericher Krähen haben sich nämlich wohl den Kolonien in Wesel dazugesellt.

Ist es nicht längst Zeit, auch mit der Saatkrähe in Koexistenz zu leben?