Drogenrazzia am Niederrhein: Polizei sprengte Türen auf

Mönchengladbach. Mit Spezialkräften ist die Polizei gegen eine Drogenbande vorgegangen. Schwerpunkte des Großeinsatzes: Mönchengladbach und Leverkusen.

Mit einer Großrazzia ist die Polizei an diesem Donnerstag (4. Februar 2021) am Niederrhein und im Rheinland gegen eine Drogenbande vorgegangen. Schwerpunkte des Einsatzes waren Mönchengladbach und Leverkusen, Durchsuchungen gab es aber auch in Kreisen Kleve und Viersen. In Mönchengladbach, dem Oberbergischen Kreis sowie bei Neuwied (Rheinland-Pfalz) wurden Cannabis-Plantagen entdeckt.

Bei dem Großeinsatz ab 6 Uhr in der Frühe waren "mehrere Hundert Beamte" im Einsatz, wie ein Polizeisprecher in Mönchengladbach auf Nachfrage berichtete. Insgesamt 18 Wohn- und Geschäftshäuser wurden durchsucht. Es gab mehrere Festnahmen - in Mönchengladbach wurde ein 34-jähriger Mann und in Leverkusen drei Männer (34,37,41) vorläufig festgenommen.

Ein Mann wurde leicht verletzt

Spezialkräfte der Polizei sprengten teilweise Türen auf, um sich Zugang zu den Häusern zu verschaffen. In Leverkusen wurde ein Mann den zufolge leicht verletzt. Ermittler waren der Bande seit Monaten auf der Spur. Sie soll einen schwunghaften Handel mit Cannabis bestrieben haben, aber nicht nur damit. Bei der Razzia waren auch Bereitschaftspolizisten, Kriminalbeamte und spezielle Finanzermittler im Einsatz. Die Ermittlungen laufen bei der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach zusammen.