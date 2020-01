Düsseldorfs OB Geisel stellt Russland-Sanktionen infrage

Nordrhein-westfälische Unternehmen hoffen auf einen Neustart der politischen Beziehungen zu Russland. Die Sanktionen wegen des Ostukraine-Konfliktes belasten die Handelsbeziehungen, hinzu kommen die Strafmaßnahmen der USA wegen des „Nord Stream 2“-Pipelineprojektes. Energie, Maschinen, Autos und Autoteile, chemische und pharmazeutische Produkte – für Firmen aus NRW ist Russland ein wichtiger Markt mit schwierigen Rahmenbedingungen.

Auf der Russlandkonferenz der IHK Düsseldorf an diesem Mittwoch (15. Januar 2020) stellte Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) die wegen des Ostukraine-Konfliktes erlassenen Sanktionen sehr deutlich infrage. Nach der zweifelsohne völkerrechtswidrigen Annexion der Krim hätten diese weder zur Wiederherstellung des Rechts geführt noch Russland entscheidend geschwächt. Letzteres lasse sich an Düsseldorfs Partnerstadt Moskau beobachten, die sich extrem dynamisch entwickele.

400 Unternehmen aus Russland sind in NRW ansässig

Scharf kritisiert wurden die Strafmaßnahmen wegen „Nord Stream 2“: „Aus eigenen Interessen heraus versuchen die USA, Projekte noch auf den letzten Metern auszubremsen“, klagte IHK-Präsident Andreas Schmitz. „Nord Stream 2“ wird von deutschen Firmen wie Uniper und Wintershall mit vorangetrieben.

Erinnerte an die deutsch-sowjetischen Röhren-Erdgas-Geschäfte, deren Verträge am 1. Februar 1970 in Düsseldorf unterschrieben wurden: Oberbürgermeister Thomas Geisel. Foto: David Young / dpa

Dass die Energiebeziehung aus deutscher Sicht stets ein stabilisierender Faktor im Verhältnis zu Russland gewesen sei, werde in den USA, aber auch im Baltikum oder Ländern wie Polen nicht gesehen, sagte Miguel Berger vom Auswärtigen Amt. Düsseldorfs OB Geisel erinnerte an die wegweisenden deutsch-sowjetischen Röhren-Erdgas-Geschäfte, deren Verträge am 1. Februar vor 50 Jahren in der NRW-Landeshauptstadt unterzeichnet worden waren.

„Unser Bundesland hat eine große Tradition als Drehscheibe des Ost-West-Handels“, erklärte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart. Fast 400 Unternehmen aus Russland sind in NRW ansässig, darunter Konzerne wie TMK. NRW hat einen Anteil von 12,8% an den deutschen Exporten im Wert von insgesamt 25,9 Mrd Euro und einen Anteil 14,7% an den Importen aus Russland im Wert von zuletzt knapp 36 Milliarden Euro.

Chancen auch im E-Commerce und in der Digitalen Infrastruktur

Für dieses Jahr ist u. a. eine Russlandreise von NRW-Unternehmern aus Bereichen wie Gebäudetechnik und Innenausbau geplant. Aktuell gibt es in Russland einen Bauboom. Auf der Konferenz in Düsseldorf wurde auf weitere Chancen für Firmen hingewiesen, etwa im Bereich E-Commerce oder Digitale Infrastruktur. Nicht verschwiegen wurde, dass Firmen, die sich in Russland engagieren, auch Bekanntschaft machen mit „post-sowjetischen Krankheiten“ wie Korruption und Vetternwirtschaft.

Behörden und Politik in Russland drängen darauf, dass ausländische Firmen dort eigene Produktionsstätten aufbauen. Die Arbeitskosten gelten als gering, das Personal gleichwohl als gut bis sehr gut qualifiziert. Der Dortmunder Pumpenhersteller Wilo beispielsweise ist damit gut gefahren. Dessen Vertreter Mahmud Al-Haj Mustafa berichtete von zweistelligen Wachstumsraten im bei Moskau gelegenen Werk. „Es hat sich in Russland rumgesprochen, dass wir Produkte ‘Made in Russia’ bieten“, sagte Mustafa.

Behindert von der Administration vor Ort

Andreas Goll vom Gravurzylinder-Hersteller Saueressig hingegen berichtete von Problemen beim Aufbau eines Werkes nahe Sankt Petersburg. Die frühere Administration vor Ort habe den Aufbau behindert, erst zwei Jahre später als geplant habe man den Betrieb aufnehmen können.