An Rhein und Ruhr Für die Klimaschutzaktion geht am Samstag an vielen Orten das Licht aus. Warum so eine Aktion auch in Zeiten von Greta Thunberg nötig ist.

Am Samstag wird es zappenduster. Nicht nur an Rhein und Ruhr, sondern weltweit geht an vielen öffentlichen Orten und in privaten Haushalten um 20.30 Uhr das Licht aus. Der Grund: die "Earth Hour" (zu Deutsch: Stunde der Erde), eine weltweite Aktion, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf den Klima- und Umweltschutz zu lenken. 2007 hat die Natur- und Umweltschutzorganisation "World Wide Fund For Nature" (WWF) die Stunde ins Leben gerufen.

.

Alleine in Deutschland beteiligen sich über 350 Städte. Wesel zum Beispiel. "Wir sind zum siebten Mal dabei", erklärt Ingrid von Eerde auf Anfrage dieser Redaktion. Als Klimaschutzmanagerin der Stadt liegt ihr die Earth Hour besonders am Herzen. "In den vergangenen sechs Jahren war es immer nur die Zitadelle, deren Beleuchtung abgeschaltet wurde." Am Samstag verschwinden nun erstmals in Kooperation mit der evangelischen Gemeinde auch das Lutherhaus sowie der Willibrordi-Dom im Dunkeln.

In Oberhausen nimmt erstmals der Verein "Kunst im Turm" (kitev) teil, der den großen Leuchtschriftzug auf dem Hochhaus "Oberhaus", nahe des Hauptbahnhofs, betreibt. Der Gasometer bleibt hingehen aufgrund der aktuellen Sanierungsarbeiten außen vor.

Earth Hour: Greta Thunberg unterstützt die Aktion

Ist so eine große Umweltschutzaktion in Zeiten von Greta Thunberg und "Fridays for Future" überhaupt noch nötig? Ja, findet der WWF. "Greta Thunberg unterstützt uns da. Auch sie hat dazu aufgerufen, sich zu beteiligen", erklärt WWF-Sprecherin Rebecca Gerigk. "Umweltschutz kann gar nicht genug Aufmerksamkeit bekommen." Die Earth Hour erlebte ihre Geburtstunde 2007 in Sydney, Australien. Mittlerweile beteiligen sich über 7000 Städte weltweit.

Und auch in Wesel ist man von der Dringlichkeit einer solchen Aktion überzeugt. "Es passt besser als je zuvor in diese Zeit", erklärt die Klimaschutzmanagerin. "Die Earth Hour weist darauf hin, dass jeder Einzelne etwas tun kann. Wie bei Fridays-for-Future ist das eine Massenveranstaltung, bei der jeder ohne Hürde teilnehmen kann." Von Eerde hofft, dass die Earth Hour die Leute zum nachdenken bringt. Auch über das eigene Verhalten. "Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie Bürgerinnen und Bürger ihren Beitrag leisten können."

Oberhausens Umweltdezernentin Sabine Lauxen sieht in der Umweltaktion eine Chance: "Die Earth Hour bietet die Gelegenheit, von Sydney über New York bis Oberhausen zu zeigen, dass wir alle gemeinsam gegen die Klimakrise aktiv sind.“

Coronavirus: Verbundenheit im virtuellen Raum

"Eigentlich hat diese Stunde Event-Charakter", sagt WWF-Sprecherin Gerigk. Eigentlich. In diesem Jahr sind viele Veranstaltungen, die während der Earth Hour für den Klimaschutz werben und darüber informieren, gestrichen. Das Coronavirus und die damit einhergehenden Bestimmungen lassen sie nicht zu.

Die "Fridays-for-Future"-Ortsgruppe aus Wesel hat eine Kerzenaktion geplant, bei der sie mit neugierigen Bürgern ins Gespräch kommen wollte. "Wir verlagern dieses Jahr das Gefühl der Verbundenheit in den virtuellen Raum", erklärt Gerigk. Viele Aktionen und Informationen gebe es in den sozialen Medien.

Umweltdezernentin: Krise zeigt, wie verletzlich wir sind

Das Coronavirus bringt die unterschiedlichsten Bereiche zum Erliegen. Das wirkt sich positiv auf die Umwelt aus. In Venedig sei das Wasser erstmals wieder glasklar gewesen, China meldet eine Verbesserung der Luftqualität. "Man geht auch davon aus, dass die CO2-Emissionen kurzzeitig sinken werden", erklärt die WWF-Sprecherin. Aber: "Eines muss klar sein: Das ist nichts Langfristiges."

Die Oberhausener Umweltdezernentin zieht einen Vergleich zwischen der Corona- und der Klima-Krise: "Ob Corona oder Klima, eines wird uns derzeit sehr deutlich vor Augen geführt, nämlich wie verletzlich wir sind und auch unser Planet ist. Und, dass wir nur gemeinsam anstehende Krisen meistern können." Die Menge an Solidarität und Vernunft, die viele Oberhausener aktuell zeigen würde, wünscht sich Lauxen auch für die Bewältigung der Klimakrise.