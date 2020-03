Erinnern Sie sich an Emma – die kleine Schnecke, ohne die die Welt nur halb so schön wäre? Ein wunderschönes musikalisches Bilderbuch. Und dann gibt es da noch den Elefantenpups und das Zoo-Orchester… Erfunden hat das die Musikpädagogin und Autorin Heidi Leenen aus Geldern. Wir haben darüber berichtet. Nun bietet Frau Leenen einen Teil der Arbeitsmaterialien kostenlos an – für alle, die in diesen Tagen zu Hause gemeinsam die Zeit gestalten wollen (und müssen) – mit Basteln, Vorlesen, Musizieren, kreativ sein.

Heidi Leenen. Hat da jetzt mal wieder eine Idee. Foto: Leenen

Frau Leenen, wie geht es Emma und Ihnen denn gerade so?

Wir sind ja im MusikAtelier sonst mitten im Gewusel unter Kindern – da fühlt sich alleine zu Hause sein gerade noch ungewohnt an. Doch wir planen mit unserem Team digitale Wege für die Zeit, in der kein Unterricht stattfinden kann. Neuland – das sicher auch viele fröhliche Situationen mit sich bringt.

Übersetzungen ins Chinesische

Meine Bücher sind durch meine tägliche Arbeit mit Kindern entstanden – so freue ich mich trotz abgesagter Konzerte und verschobener Lesungen über das durchweg positive Feedback. Manches Mal bin ich schier überwältigt davon, wo die kleine Schnecke inzwischen herumzuckelt. Wunderbare Rezensionen, tolle Resonanz aus Familien, Projekte in Kitas, Grund- und Förderschulen. Konzerte, Theaterstücke. Lesungen, Übersetzungen nach China und ab August auch als Bildkarten-Set fürs Erzähltheater Kamishibai bei Don-Bosco.

Niederrhein Emma selber gestalten „Die ungewöhnlichen Zeiten benötigen kreative und aufmunternde Ideen“, meint Heidi Leenen. „Es gibt derzeit sehr viele Eltern, die im Home-Office sind und ihre Kinder zu Hause betreuen. Ihnen möchte ich gratis unterschiedliche Materialien an die Hand geben, die Spaß bereiten, selbstständig bearbeitet werden können oder die ganze Familie miteinander kreativ werden lässt.“ Bis zum 19. April kann man kostenlos die Materialien (emma outline) herunterladen: www.heidileenen.de/materialien.htm

Das „richtige“ Buch inkl. Hörspiel-CD kostet 20 Euro, „Emma – Ohne dich wär’ die Welt nur halb so schön!“

ISBN 978-3964434517

Nun stellen Sie Emma-Bastelmaterialien auf ihrer webside gratis zum „Runterladen“ bereit. Warum?

Mit Geschichten und Musik können wir Kindern das Leben bunt und fröhlich gestalten. Da kommt Emma mit ihren Möglichkeiten gerade richtig daher. Und ich kann in dieser nicht so einfachen Zeit endlich etwas zurückgeben von den vielen Glücksmomenten, die ich in den letzten Jahren erfahren durfte.

Einen Teil der Materialien kann man nun gratis downloaden

Ein Teil der Materialien ist nun gratis, bis die Kita wieder startet: das Layout des Bilderbuches und die Illus der kleinen Schnecke in ihren unterschiedlichen Gefühlslagen. Kinder und Eltern können damit nach eigenen Ideen Emmas Welt mit Ameisen, Raupen, Schmetterlingen, Libellen, Spinnen, Fröschen und anderen Tieren gestalten.

Blick ins Buch. Foto: Heidi Leenen

Anregungen dazu gibt es unter www.schnecke-emma.de – Hier kann auch das Gratismaterial bestellt werden. Dann geht’s los: Kinder und Eltern können zu Hause malen, schnipseln, kleben und ihr familieneigenes Bilderbuch gestalten.

Der Elefantenpups ist auch dabei

Einige Familien basteln sogar doppelt und verschenken an Oma und Opa. Und Spaß macht es auch. Gerade jetzt ist das so wichtig! Auch zum Elefantenpups gibt es kostenlose Downloads, etwa ein neues riesiges Familien-Ausmal-Puzzle.

Da ist auch eine Musik-Datei dabei.

So ganz ohne Musik würde etwas fehlen. Zum eigentlichen Emma-Buch gehört die eigens für die kleine Schnecke und ihre Freunde komponierte Musik. Noch bis zum Ende der Osterferien verschenke ich zwar nicht das ganze Hörspiel, aber die MP-3 des Emma-Liedes. Singen, Lauschen in Bewegung kommen – so ist alles ist möglich.

Mehr Infos gibt es hier

Kann Emma uns in diesen seltsamen Zeiten denn helfen?

Unbedingt! Mit Emma lernen Kinder, wie einzigartig und besonders sie sind. Und sie entwickeln ein Gespür für die Empfindungen anderer. Diese Empathie ist wichtig für einen gefühlvollen Umgang miteinander, in Zeiten wie diesen besonders.