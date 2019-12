Was für eine Entdeckung ist doch dieses – von außen eher unspektakuläre – Museum! Fünf Jahrhunderte Kunst, Kultur und Geschichte lassen sich erahnen – verewigt in einem im Grunde völlig simplen Baustoff: Keramikfliesen. Heute finden sich Fliesen (Kacheln, Tegel) als praktische Wandverkleidung oder Bodenbelag in nahezu jedem Haus – im Tegelmuseum in Otterlo (nahe Arnheim) kann man Fliesen aber noch entdecken, als sie so viel mehr waren: Keramikkunst – und das nicht nur zur Delfter Zeit (die Zeit von 1580 und 1850 gilt als der Höhepunkt niederländischer Fliesen-Handwerkskunst).

Sorgsame Handarbeit

Niederrhein Das Tegelmuseum Nederlands Tegelmuseum;

Eikenzoom 126731 BH Otterlo.

Geöffnet: di-sa 13-17 Uhr, so und feiertags ebenfalls 13-17 Uhr. Gruppen können nach vorheriger Absprache Extra-Zeiten vereinbaren. Erw. 6,50 Euro, Kinder bis 12 Jahre drei Euro. Kontakt: 031- (0)318 591 519. Mail: info@nederlandsetegelmuseum; www.nederlandsetegelmuseum.nl

Für Überraschung sorgt schon gleich das erste Räumchen – schon hier erzählt eine bunte Fülle von ordentlich nebeneinander platzierten kleinen Kacheln vom Leben, vom Alltag, von all dem, was den Menschen Generationen vor uns wichtig war – und uns heute im Grunde auch noch ist.

Ausstattung einer Metzgerei, anno 1915. Foto: Tegelmuseum Otterlo

Viel Natursymbolik ist dabei, Landschaften, Alltagsszenen, pastorale Darstellungen, Farbigkeit, mal geometrisch fein, mal verspielt. Alles sorgsame Handarbeit und im Herstellungsfinale akkurat aufgemalt.

Handgefertigte Fliesen schmückten viele Häuser und Geschäfte

– Ein historischer Überblick über die Entwicklung der niederländischen Fliese vom 16. bis zum 20. Jahrhundert – und man kann sich schon hier festgucken, aber Obacht: Es gibt noch mehr – insgesamt zwölf Räumchen.

„Noch vor Jahrzehnten waren handgefertigte Fliesen in niederländischen Häusern und Gebäuden alltäglich“, sagt Eric Baron Mackay, Direktor des Tegelmuseums. „Jetzt, da dieses Bild immer mehr verschwindet, sorgt das Niederländische Fliesenmuseum dafür, dass dieses typisch niederländische Kulturstück nicht verloren geht.“

Kurator und Konservator Dr. Johan Kamermans spricht prima Deutsch, und er weiß zu jedem der zahlreichen Exponate eine Geschichte. Etwa in Zaal 1, in einer kleinen Vitrine rechts. Diese kleine Kachel aus dem 18. Jahrhundert mit dem wandernden Kaufmann in der Mitte: „Das ist eine Glücksspiel-Fliese, anno 1775. Man sieht noch das Loch, in dem wohl ein Hölzchen steckte und an den Rändern vermutlich das aufgemalt, was man gewinnen konnte.“ So eine Art Keramik-Roulette.

li. Eric Baron Mackay, Direktor Nederlandse Tegelmuseum Otterlo, re. Kurator Dr. Johan Kamermans, vor dem „Glücklichen Elefanten“ der Königlichen Familie. Foto: wasch

Die Sammlung des Niederländischen Fliesenmuseums ist vielfältig. Man findet beeindruckende Fliesenbilder, die Paläste, Kirchen, Schulen, Geschäfte und Häuser jahrhundertelang schmückten.

Helene Kröller-Müller sammelte auch Fliesen

Es gibt Fliesen aus der niederländischen Renaissance bis zum Barock, Fliesen im Jugendstil und Art-Deco bis hin zu Kunstwerken von zeitgenössischen niederländischen Künstlern wie Maurits Escher und Karel Appel.

Oder auch Max Lauegner, einem der Wegbereiter der deutschen Kunstkeramik des 20. Jahrhunderts. Sein riesiger Pfau (siehe Bild oben) findet sich im Hörsaal, jenem Ort, an dem die großformatigen Fliesenbilder glänzen dürfen – viele von ihnen stammen aus Gebäuden des frühen 20. Jahrhunderts. Die Häuser gibt es oft nicht mehr, die Fliesenbilder wurden gerettet – einige Tableaus in wunderbarem Jugendstil.

Untergebracht ist das Museum im ehemaligen Wohnhaus (eigentlich sind es drei kleine, ineinander verschachtelte Häuschen) des verstorbenen Arnheimer Architekten und Sammlers Gerrit Feenstra – der steuerte zahlreiche Exponate zu. Inzwischen kümmern sich eine Stiftung und ein Freundeskreis um Haus und Museum.

Ausschnitt – Fliese mit einer biblischen Darstellung. Amsterdam um 1800. Foto: Tegelmuseum Otterlo

Ein Zimmerchen „sprengt“ das eher einfache und bescheidene Ausstellungskonzept: Lichttechnik, Vitrinen, Fotowände… kein Wunder: Seit wenigen Monaten beherbergt das Tegelmuseum in Otterlo die Keramik-Sammlung von Helene Kröller-Müller.

Nicht nur van Gogh

Die Sammler-Lady ist eher bekannt als Gründerin des Kröller-Müller Museums in Arnheim, ein Haus mit moderner Kunst und ganz viel van Goghs, unter anderem. „Aber sie hat auch bedeutende antike Keramikkunst gesammelt“, sagt Johan Kamermans. „Und wir sind sehr stolz, das hier nun zeigen zu können - darunter auch Fliesen aus dem 19. und 20. Jahrhundert.“

Und noch so einen ungewöhnlichen modernen Hingucker kann man entdecken, Arbeiten der Künstlerin Judith Laqueur-Révész. Ihr „Der glückliche Elefant“ etwa zierte mehr als 50 Jahre die Fassade der Ferienresidenz von Königin Juliana und Prinz Bernhard im mittelitalienischen Badeort Porto Ercole – jetzt ist er in Otterlo angekommen.