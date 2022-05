Fahrgastverbände fürchten überfüllte Züge

An Rhein und Ruhr. Die Nachfrage nach Neun-Euro-Tickets ist groß. Offenbar wollen viele probeweise umsteigen. Fahrgastverbände fürchten die Überforderung der Bahn.

Ab heute soll das lang erwartete „Neun-Euro-Ticket“ über Apps, Automaten und an Ticketverkaufsstellen erhältlich sein. In Berlin, Hamburg und Wuppertal wurde das Ticket bereits am Freitag zum Online-Kauf angeboten. Die Nachfrage ist riesig: Bis Mitternacht hatten in Berlin bereits 35.000 Menschen das Ticket gekauft, in Hamburg waren es mehr als 56.000.

Dabei dürfte es sich um Neukunden handeln. Denn Ticket-Abonnenten müssen nichts weiter unternehmen, so der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. Stammkunden bekommen die Preisdifferenz zum Monatspreis vergütet. Am Freitag hatte der Bundesrat den Weg endgültig freigemacht. Das Ticket gibt es für den Zeitraum von Juni bis August. Es ermöglicht die bundesweite Nutzung des gesamten öffentlichen Nahverkehrs wie beispielsweise Linienbusse, U-Bahnen oder auch Regionalzüge für jeweils neun Euro pro Kalendermonat und pro Kopf für alle Menschen ab sechs Jahren – eine Kinderermäßigung gibt es nicht.

Die konkrete Ausgestaltung liegt in den Händen der Länder und Kommunen, da sie für den Nahverkehr zuständig sind. Die Folge: Noch ist z.B. nicht klar, ob Käufer des Neun-Euro-Tickets Intercitys zumindest auf jenen Strecken nutzen dürfen, auf denen sie sonst für Nahverkehrskunden freigegeben sind. Das gilt beispielsweise für den IC im Sauerland zwischen Iserlohn-Letmathe und Dillenburg oder auf der Linie Bremen-Norddeich.

Das Ticket ist Teil der Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Das Ticket soll außerdem mehr Menschen vom klimafreundlicheren Bus- und Bahnfahren überzeugen – wirft aber auch ein Schlaglicht auf den generellen Zustand des öffentlichen Personennahverkehrs und die Finanzierung des Nahverkehrs im Land.

Ziel: „Dass wir beim nächsten Neun-Euro-Ticket nicht warnen müssen.“

So sieht der Deutsche Bahnkundenverband die Verkehrsverbünde vor der Überforderung: „Die Fahrgastwünsche und -probleme bleiben außen vor. Besonders dreist ist es, wenn manche Verantwortliche den kurzfristigen Einsatz von weiteren Bussen und Bahnen oder die Verlängerung von Zügen versprechen. Weder gibt es Personal noch Material, was von heute auf morgen eingesetzt werden kann.“

Beim VRR heißt es auf NRZ-Nachfrage, dass es zunächst keine zusätzlichen oder verlängerten Züge geben wird. Man wolle abwarten. Dann sei die Frage, zu welchen Preisen in der Urlaubszeit zusätzliche Kapazitäten eingekauft werden könnten.

Die Fahrgastorganisation „Pro Bahn“ fordert, in den Auskunftsmedien jene Züge zu kennzeichnen, die bereits in der Vergangenheit oft überfüllt waren und fordert unter anderem, die Fahrradmitnahme auf überlasteten Strecken auszusetzen.

„Das Neun-Euro-Ticket wird zeigen, dass es einen Bedarf gibt“, so Lukas Iffländer von ProBahn. Die Konsequenz müsse sein: „Mehr und längere Züge, zusätzliche Gleise und längere Bahnsteige sowie ausreichend Personal.“ Ziel müsse sein, „dass wir beim nächsten Neun-Euro-Ticket nicht warnen müssen, sondern überzeugt sagen können: ‚Das steckt das System locker weg!‘“.

