Ab 1. Dezember wechselt die Niag ihre Fahrpläne. Fahrgäste am Niederrhein müssen sich auf neue Haltestellen, Abfahrts- und Taktzeiten einstellen.

Fahrplanwechsel: Das ändert sich bei der Niag ab 1. Dezember

Ab Sonntag, 1. Dezember, müssen sich Fahrgäste im ÖPNV am Niederrhein auf Veränderungen einstellen: Niag und Look Busreisen nehmen den bereits angekündigten Fahrplanwechsel vor. Damit soll das Angebot verbessert werden, so die Verkehrsgesellschaft. „Auf mehreren Linien ändern sich zum Monatswechsel die Abfahrtszeiten an den Haltestellen, kommen neue Haltestellen hinzu und auf einigen Strecken werden die Taktzeiten verbessert“, heißt es in einer Mitteilung. Der Fahrplanwechsel erfolge in enger Abstimmung mit den Städten und Gemeinden in der Region. Sämtliche Fahrplanänderungen sind bereits in der elektronischen Fahrplanauskunft unter www.niag-online.de sowie in der NIAG-App (iOS und Android) verfügbar.

Für die Fahrgäste wirken sich die Änderungen nach Linien und Orten wie folgt aus:

Linie SB10: Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn, Moers, Duisburg

Auf der Schnellbus-Linie SB10 Kamp-Lintfort – Neukirchen-Vluyn – Moers-Hülsdonk – Duisburg gibt es einige Anpassungen bei Haltestellen und Linienführung. In Kamp-Lintfort wird die neue Haltestelle „Südstraße“ auf der Friedrich-Heinrich-Allee in Betrieb genommen. In Neukirchen-Vluyn wird die Linienführung vereinfacht. So hält der SB10 künftig auch an den Haltestellen „Vluyner Nordring“ und „Vutz“. Die Haltestelle „Vluyner Südring“ wird nur noch von dort beginnenden und endenden Fahrten des SB10 angefahren.

Als zentrale Haltestelle in Vluyn dient der Vluyner Platz, der von allen Fahrten dieser Linie weiterhin bedient wird. Die Haltestelle „Springenweg“entfällt für den SB10, ersatzweise können die Haltestellen „Trox“, „Vluyner Platz“ und „Vluyner Nordring“ genutzt werden. In Duisburg erhält die Haltestelle „Tonhallenstraße“ die neue Bezeichnung „Hbf. Westeingang“. Zusätzlich werden die Fahrzeiten der SB10 geringfügig angepasst.

Linie SB30: Geldern, Issum, Kamp-Lintfort, Moers, Duisburg

Auf der Linie SB 30 werden die Fahrzeiten geringfügig angepasst und einzelne Fahrten zeitlich verschoben. Hierdurch besteht künftig ein 15-Minuten-Takt im morgendlichen Berufsverkehr von Moers nach Duisburg. Außerdem erhält die Haltestelle „Tonhallenstraße“ in Duisburg die neue Bezeichnung „Hbf. Westeingang“.

Linie SB80: Moers, Duisburg, Krefeld

Die Fahrzeiten auf der Linie SB80 werden geringfügig angepasst und einzelne Fahrten werden zeitlich verschoben.

Linien 27 und 37: Wesel, Rheinberg, Alpen, Sonsbeck, Kevelaer

Die bisherige Linie 37 Wesel – Alpen – Sonsbeck – Kevelaer wird in zwei Linien aufgeteilt: Künftig gibt es eine Linie 37 Wesel – Alpen – Sonsbeck und eine Linie 27 Sonsbeck – Kevelaer. Das Fahrtenangebot bleibt unverändert. Zu den Uhrzeiten, zu denen in Sonsbeck am Neutorplatz ein direkter Anschluss zwischen der Linie 27 und der Linie 37 besteht, wird dieser weiterhin ohne Umstieg realisiert: Der als Linie 37 ankommende Bus fährt als Linie 27 weiter und umgekehrt.

Linie 29: Straelen, Neukirchen-Vluyn

Die Abfahrtszeiten der Linie 29 werden unter Berücksichtigung der geänderten Fahrzeiten der Linie 929 angepasst. Alle bisherigen Fahrtmöglichkeiten bleiben ohne Einschränkung erhalten.

Linien 84 und 86: Wesel, Rees

Die bisherige Linie 86 Wesel – Bislich – Mehr – Rees wird in zwei Linien aufgeteilt: Künftig gibt es eine Linie 86 Bislich – Mehr – Rees und eine Linie 84 Wesel – Bislich. Alle bisherigen Fahrten der Linie 86 werden entweder einer der beiden Linien zugeordnet oder zwischen den beiden Linien aufgeteilt.

Zu den Uhrzeiten, zu denen ein direkter Anschluss in Bislich zwischen Linie 84 und Linie 86 besteht, wird dieser weiterhin ohne Umstieg realisiert: Der als Linie 84 ankommende Bus fährt als Linie 86 weiter und umgekehrt. Fahrgäste sollten beachten, dass der Abschnitt Bislich Ortsmitte – Rees Rauhe Straße sowohl von der Linie 84 als auch von der Linie 86 bedient wird und sich hier die beiden Linien in ihrem Fahrtenangebot ergänzen.

Linie 911: Kamp-Lintfort, Moers, Duisburg

Der Fahrplan der Linie 911 wurde einer Überarbeitung unterzogen. Fahrtenhäufigkeit und Bedienungszeitfenster bleiben unverändert, allerdings ändern sich sämtliche Abfahrtszeiten an allen Haltestellen.

Linie 912: Neukirchen-Vluyn, Moers, Duisburg

Der Fahrplan der Linie 911 wurde überarbeitet. Das Verkehrsangebot bezüglich der Fahrtenhäufigkeit und des Bedienungszeitfensters bleibt unverändert, während sich sämtliche Abfahrtszeiten an allen Haltestellen verändern und zu einer besseren Taklung führen: Die Linien 912 und 929 fahren künftig so zu einander versetzt, dass sich größtenteils ein Gesamtangebot im 15- beziehungsweise im 30-Minuten-Takt zwischen Neukirchen-Vluyn, Moers und Duisburg-Homberg ergibt.

Linie 914: Moers, Duisburg

Mehrere Änderungen gibt es auf der Linie 914: Gemäß den Vorgaben der Nahverkehrspläne des Kreises Wesel und der Stadt Duisburg wird die Linie 914 künftig im Wesentlichen nur noch zwischen Moers Königlicher Hof und Rheinhausen Markt verkehren.

Ausnahme: Zu den Schulanfangs- und Schulendzeiten der Dahlingschule sowie des Krupp-Gymnasiums und der Heinrich-Heine-Gesamtschule verkehren auch weiterhin Busse der Linie 914 über den Rheinhausener Markt hinaus via Friemersheim in Richtung Eisenbahnsiedlung. Das Logport-Gelände wird von der Linie 914 nicht mehr bedient. Diese Funktion hat die Linie 924 der DVG übernommen. Die Grundversorgung der Eisenbahnsiedlung übernimmt die Linie 927 der SWK. Zusätzlich werden die Fahrten der Linie 914 in ihrer Zeitlage verschoben.

Linie 921: Moers, Duisburg

Auf Basis der Vorgaben des Nahverkehrsplans der Stadt Duisburg wurde der Fahrplan der Linie 921 überarbeitet. Dies hat zur Folge, dass sich die Abfahrtszeiten an den einzelnen Haltestellen ändern und es eine Anpassung des Angebotes in der sogenannten Tagesrandlage ergibt. Außerdem erhält die Haltestelle „Tonhallenstraße“ in Duisburg die neue Bezeichnung „Hbf. Westeingang“.

Linie 929: Neukirchen-Vluyn, Moers, Duisburg

Der Fahrplan der Linie 929 wurde einer Überarbeitung unterzogen, wobei Fahrtenhäufigkeit und Bedienungszeitfenster unverändert blieben: Allerdings ändern sich die Abfahrtszeiten an den Haltestellen entlang der Linie und verbessern so die Taktung: Die Linien 912 und 929 fahren künftig so zu einander versetzt, dass sich größtenteils ein Gesamtangebot im 15- beziehungsweise im 30-Minuten-Takt zwischen Neukirchen-Vluyn, Moers und Duisburg-Homberg ergibt.

Linie SL42: Kalkar, Xanten

An Schultagen wird auf der Linie SL42 die Fahrt um 15.30 Uhr ab Kalkar über die bisherige Endhaltestelle in Niedermörmter hinaus nach Vynen verlängert.

Änderungen und Verkehrsmeldungen im Netz einsehbar

Auf www.niag-online.de stehen die neuen Fahrplantabellen aller Linien zum Download bereit, ebenso wie die Skizzen der Haltestellen. In den nächsten Tagen werden zudem die neuen Fahrplanbücher „Kreis Kleve“, „Kreis Wesel linksrheinisch“ und „Kreis Wesel rechtsrheinisch“ in allen NIAG-Kundencentern und in den Vorverkaufsstellen erhältlich sein. Persönliche Beratung bieten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kundenzentren.

Aktuelle Verkehrsmeldungen, zum Beispiel Beeinträchtigungen des Busverkehrs durch die derzeitgrößere Zahl an Straßenbaustellen, sind online abrufbar: auf der Homepage der NIAG unter https://www.niag-online.de/die-niag/nachrichten sowie bei Twitter unter @NIAG_OEPNV oder dort ohne eigenes Twitter-Konto unter twitter.com/NIAG_OEPNV .