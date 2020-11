Fall Greta: Prozess gegen Sandra M. startet am 17. November

Viersen/Mönchengladbach. Die 25-Jährige wird wegen Mordes und Misshandlung von Schutzbefohlenen angeklagt. Die kleine Greta aus Viersen starb im Mai 2020.

Nach dem Tod der dreijährigen Greta in einer Kindertagesstätte in Viersen wird die 25 alte Erzieherin Sandra M. aus Geldern angeklagt. Die 7. große Strafkammer des Landgerichts Mönchengladbach hat die Anklage mit Ausnahme der Tat vom 12.06.2018 gegen Sandra M. zur Hauptverhandlung zugelassen.

Am Dienstag, 17. November, beginnt nach Angaben des Landgerichts Mönchengladbach der Prozess. Der Angeklagten werden die heimtückische Tötung eines Kindes und die mehrfache Misshandlung

von Schutzbefohlenen vorgeworfen.

Bei der Tat vom 12. Juni 2018 handelt es sich um einen Vorfall während M's Tätigkeit in einer Kita in Krefeld. Dort soll sie am 2. November 2017, 16. Februar 2018, 26. Februar 2018 und 12. Juni 2018 den Brustkorb des Jungen S. wie in anderen Fällen auch zusammengedrückt haben, so dass das Kind nicht mehr ansprechbar gewesen sei. In einem Fall habe der Junge an Armen und Beinen gezuckt und aus dem Mund geblutet.