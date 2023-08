Feuer in Marl: Nina-App warnt vor Rauchgasen durch Großbrand

In Marl gibt es einen Großbrand in einem Gewerbegebiet.

Marl. Wegen eines Großbrandes in einem Gewerbegebiet sollen die Menschen in der Stadt Marl Fenster und Türen geschlossen halten.

Ein Großbrand auf dem Gelände eines Unternehmens im Gewerbegebiet an der Elbestraße beschäftigt am Montagabend die Marler Feuerwehr. Die NINA-App hat die Bevölkerung der Stadt vor Rauchgasen gewarnt. Die Marler sollen vorsorglich Fenster und Türen schließen sowie Klimaanlagen abschalten. In sozialen Medien berichten zahlreiche User, dass es in der Umgebung "furchtbar stinke".

Die Feuerwehr versucht mit einem Großaufgebot den Brand zu löschen. Es wurde ein Bürgertelefon eingerichtet mit der Nummer 02365/917533. (red)

