Was den Iltis in den Fangkorb eines Regeneinlaufs lockte, ist nicht bekannt.

Ratingen. Zu einem tierischen Rettungseinsatz musste die Feuerwehr Ratingen ausrücken: Ein Iltis steckte mit dem Kopf in einem Behälter aus Metall fest.

Feuerwehr Ratingen befreit Iltis aus misslicher Lage

Das war wohl ein Feuerwehreinsatz der tierischen Art für die Einsatzkräfte aus Ratingen. Ein Iltis steckte am Freitagvormittag mit dem Kopf in dem Fangkorb eines Regenablaufs fest und kam kein Stück weiter. Glücklicherweise entdeckten Anwohner den Nager in der Notlage und verständigten die Feuerwehr.

Mithilfe eines feuchten Handtuchs als Schutz, einem Seitenschleifer und einem Sägeblatt konnte der kleine Pechvogel schließlich befreit werden. Der Iltis überstand den Vorfall unverletzt, wie ein Tierarzt wenig später bestätigen konnte. Das Tier wurde freigelassen.

Iltisse sind in NRW flächendeckend vertretend. Laut Naturschutzbund (NABU) ist der Bestand in den letzten Jahren konstant geblieben. Die Nager fressen unter anderem Mäuse, Frösche, Vögel und Regenwürmer aber auch Aas und Früchte.

Immer wieder retten die Feuerwehren in der Region hilflose Tiere. In der Silvesternacht kümmerten sich Einsatzkräfte in Bochum um einen verängstigten Waldkauz. In Essen halfen hingegen Nachbarn, einen ausgebüxten Kater aus einem Baum zu retten.

Disclaimer: In einer früheren Version dieses Artikels hieß es, es würde sich bei dem Tier um einen Marder handeln. Die Feuerwehr hat jedoch ihre Aussage korrigiert. Es handelt sich um einen Iltis aus der Familie der Marder.