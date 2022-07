Flughafen Düsseldorf: Wieder lange Schlangen vor Kontrollen

Düsseldorf. Am Dienstagmorgen mussten die Fluggäste vor dem Terminal am Flughafen Düsseldorf warten. Verdi: Kaum Besserung trotz zweiter Sicherheitsfirma.

Die Bilder reißen einfach nicht ab: Auch am Dienstag bildeten sich wieder extrem lange Warteschlangen vor den Sicherheitskontrollen. Die Fluggäste standen gegen 7.20 Uhr bereits außerhalb des Terminals in der Warteschlange vor dem Flugsteig C. Am Wochenende hatte es bereits am Flughafen Köln/Bonn chaotische Zustände und Tumulte gegeben.

Obwohl in Düsseldorf neben der Sicherheitsfirma nun ein zweites Sicherheitsunternehmen im Einsatz ist, scheint es keine Besserung zu geben. „Die Personalmisere ist unverändert“, meint der zuständige Verdi-Gewerkschaftssekretär Özay Tarim gegenüber der NRZ. „Die zweite Sicherheitsfirma mit 18 Beschäftigten ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein“.

Verdi fordert, die Luftsicherheit in staatliche Hände zu geben. „Luftsicherheitsaufgabe darf nicht gewinnorientiert sein“, so Tarim.

Inzwischen gebe es mehr als 100 Überlastungsanzeigen, teilt er auf Anfrage mit.

