Freie Arztsitze im Kreis Kleve

In ländlichen Regionen wie dem Kreis Kleve ist der Ärztemangel schon heute spürbar. Laut aktuellen Zahlen des NRW-Gesundheitsministeriums waren im November 2019 im Kreis Kleve 20 Hausarzt- und drei Kinderarztsitze offen. „Und in den nächsten fünf Jahren wird sich die hausärztliche Versorgung noch deutlich verschlechtern“, sagte Heinz-Gerd Lingens, Hausarzt in Kleve-Rindern, mit Blick auf viele über 60-jährige Kollegen.„Viele junge Kollegen nehmen lieber eine schlechter bezahlte Stelle in Düsseldorf an, als nach Kleve zu kommen“, bedauerte Lingens.

Er fordert, dass die „Rahmenbedingungen für Klinikärzte besser werden, damit sie gerne in der Medizin und im Kreis Kleve bleiben“. Zudem müsse der Schritt in die Region finanziell attraktiver von der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein gestaltet werden. „Dann würden die Ärzte auch mit ihren jungen Familien kommen“, so Lingens.