Frühlingssturm "Klaus" fegt Donnerstag über Rhein und Ruhr

An Rhein und Ruhr. Mit bis zu 100 Stundenkilometern zieht "Klaus" über Niederrhein und Ruhrgebiet. Und kommende Woche wird es nochmal richtig kalt.

Mit "Klaus" fegt an diesem Donnerstag (11. März 2021) der erste Frühjahrssturm des Jahres über die Rhein-Ruhr-Region. "Die stärksten Winde erwarten wir am späten Vormittag und in den Mittagsstunden", erklärte Jürgen Schmidt vom Wetterdienst Wetterkontor auf Nachfrage der Redaktion.

Für Niederrhein und Ruhrgebiet geht Schmidt von Böen von bis zu 100 km/h aus (Windstärke 10) - "das wird auf alle Fälle versicherungsrelevant". In den Höhen des Sauerlandes könnten 110 km/h und mehr erreicht werden. Mit Temperaturen von bis zu 14 Grad werde der Donnerstag der wärmste Tag der Woche.

Seitenwinde können LKW gefährlich werden

Laut Schmidt fängt es bereits an diesem Mittwochnachmittag an, ungemütlich zu werden. "Am späten Abend und in der Nacht zieht Regen rein", so der Meteorologe. Die Wetterveränderung kommt vom Atlantik her, wo "Klaus" seinen Schwerpunkt von Irland aus vor die Küsten Norwegens verschiebt.

Die Auswirkungen werden im ganzen Norden Deutschlands zu spüren sein - und eben auch im Westen. Wetterkontor-Geschäftsführer Schmidt empfiehlt, genau das zu tun, wozu der gesunde Menschenverstand rät: "Zum Beispiel den Wald meiden, zuhause Sachen von draußen reinholen." Seitenwinde könnten für LKW-Fahrer gefährlich werden.

2020 kamen die Stürme schon im Februar

Laut Schmidt flacht der Sturm im Laufe des Tages ab. Am Donnerstagnachmittag könne es an Rhein und Ruhr noch einzelne Gewitter, Regen und Graupel geben. "Auch der Samstag wird wohl stürmisch", so der Meteorologe. Im Frühjahr wie im Herbst gehörten Stürme wegen der großen Temperaturunterschiede zwischen Pol und Äquator dazu: "Im vergangenen Jahr hatten wir diese Stürme schon im Februar." Vielerorts hatte der Karneval 2020 sehr gelitten, teilweise waren Umzüge abgesagt worden.

Am Wochenende geht es laut Schmidt sehr wechselhaft weiter, in der nächsten Woche folgt ein Kälteeinbruch: "So ganz ist der Winter noch nicht vorbei." Kalte Luft kommt ab Montag aus Skandinavien. In NRW, so Schmidt, sei mindestens mit Nachtfrösten zu rechnen. Ab Mittwoch womöglich auch mit mehr: "Der Wind kommt dann aus Nordost." Sprich: Baltikum, Russland.