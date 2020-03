Es ist schon ein sonderbares Bild, das sich den Zuschauern in der Gaststätte „Schnierstrax“ in Dinslaken präsentiert. Die Leinwand im hauseigenen Saal ist heruntergerollt, das Derby Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln soeben gestartet. „Das ist schon ein merkwürdiges Gefühl“, sagt Dieter Lehnert mit Blick auf die Partie. „Eigentlich wären wir jetzt dort im Stadion.“

Das Spiel an diesem Mittwochabend ist ein Geisterspiel. Die Zuschauertribünen im Borussia-Park sind leer. Keine Fangesänge, kein Gepfeife. Jeder Ballkontakt hallt umso lauter über das Feld. Der Grund: das Coronavirus. NRW hat entschieden, sämtliche Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern vorerst zu verbieten. Ziel sei ist, die Infektionsrate möglichst niedrig zu halten. „Wir verstehen natürlich, dass diese Entscheidung getroffen werden musste“, erklärt Lehnert. Er sitzt mit Rainer Plein und Michaela Groß-Rohrhirsch an einem Stehtisch, feuert die Gladbacher an. „Und dennoch wünscht man sich eine einheitliche Regelung, wie mit solchen Veranstaltungen umgegangen werden soll.“ Die Entscheidung, ob ein Fußballspiel vor Zuschauern stattfinden kann, obliegt dem Land. Eine einheitliche Regelung für Deutschland gibt es bislang nicht. „Das finde ich problematisch“, so Lehnert.

Coronavirus ist zurzeit Gesprächsthema in Dinslakener Kultkneipe

Seit einiger Zeit sei das neuartige Coronavirus als Gesprächsthema in der Dinslakener Kultkneipe nicht mehr wegzudenken. „Man hat das Gefühl, man wäre in einem Science-Fiction-Film“, erklärt Jörg Springer. Als Wirt bekommt er tagtäglich mit, was seine Gäste beschäftigt. „Da nehmen alle Anteil an, es herrscht eine große Unsicherheit“, sagt er. Die Entscheidung, dass große Veranstaltungen auf unbestimmte Zeit verboten werden, findet er unbedacht. „Was ist zum Beispiel mit dem Personennahverkehr?“, fragt er. „An Bahnhöfen tummeln sich jeden Tag Tausende von Menschen.“

Der Gastwirt in der Dinslakener Kneipe, Jörg Springer, richtet Kritik an die Politik. Foto: Andreas Buck / FUNKE Foto Services

Seine Kritik im Umgang mit der besonderen Situation richtet er an die Politik. „Es werden immer nur Empfehlungen von oben nach unten weitergetragen. Der, der unten steht und die Entscheidung treffen muss, hat den schwarzen Peter gezogen“, sagt er. Angst, dass auch seine Gaststätte früher oder später die Auswirkungen des Virus spürt, hat er noch nicht: „Aber man malt sich natürlich verschiedene Szenarien aus“, sagt er nachdenklich. „Wie viele Opfer fordert der volkswirtschaftliche Schaden wohl?“

Fans sehen Wettbewerbsverzerrung problematisch

„Ich finde das in Ordnung“, sagt Michael Ahls, der oft Gast im Schnierstrax ist. „Das Ganze hat eine Dimension eingenommen, bei der man vorsichtig sein sollte. Ich denke, Fußballfans werden für diese Situation Verständnis haben.“ Problematisch sieht er die Wettbewerbsverzerrung, die durch die unterschiedlichen Regelungen im Umgang mit dem Coronavirus entsteht. „Man sollte die Lage zu Ende denken und nicht einfach punktuell Entscheidung treffen“, sagt er. Aber: „Gerade Großveranstaltungen wie Fußballspiele provozieren solche Infektionen.“ Fußballspiele in Gaststätten zu schauen, in denen es an Spieltagen voll werden kann, beunruhige ihn hingegen nicht. „Das muss jeder für sich selber entscheiden“, findet er. „Mein eigenes Risiko kann ich selber einschätzen.“

„Tooooor“, schreien Michael Lehnert und seine Freunde in den Saal hinein. Treffer für Gladbach, 1:0. Aus den Lautsprecherboxen schallt mickriger Applaus – lediglich die eigenen Mannschaftsmitglieder applaudieren vom Spielrand ihren Spielern. „Wäre das Tor nicht gefallen, wäre das bisher ein sehr emotionsloser Abend gewesen“, erklärt Lehnert in der Halbzeit. „Mit Zuschauern im Stadion passiert einfach mehr. Das zeigt sich dann auch im Elan der Spieler“, ergänzt Michaela Groß-Rohrhirsch. Die Vorstellung, das Spiel würde mit künstlichen Fangesängen untermalt werden, finden die Gladbach-Fans absurd. „Das suggeriert etwas, das überhaupt nicht da ist. Das ist einfach nicht das Gleiche“, sind sie sich einig.

20.23 Uhr. Abpfiff. Gladbach siegt 2:1. Eigentlich ein Grund zur Freude für die eingefleischten Fans. Eigentlich. „Letztendlich war das ein trauriges Spektakel“, sagt Rainer Plein. „Da fehlte einfach die Spannung.“ Die Spieler auf der Leinwand verlassen langsam das Feld. Keine Fangesänge, kein Gepfeife.