Umstrittene Blutentnahmen durch Heilpraktiker vor Gericht

Münster. Das Oberverwaltungsgericht in Münster entscheidet am Freitag, ob Heilpraktiker eigenständig eine Eigenbluttherapie durchführen dürfen.

Das Oberverwaltungsgericht in Münster beschäftigt sich am Freitag mit umstrittenen Blutentnahmen durch Heilpraktiker. Die Kläger aus den Kreisen Borken, Coesfeld und Steinfurt in Nordrhein-Westfalen wehren sich gegen eine Verfügung der Bezirksregierung Münster.

Demnach wird ihnen die Entnahme für die Eigenbluttherapie untersagt. Nach der Entnahme wird dem Blut ein Sauerstoff-Ozon-Gemisch oder ein homöopathische Fertigarzneimittel zugesetzt und dann wieder injiziert.

Bezirksregierung: Eigenbluttherapie nur mit Ärzten

Die Bezirksregierung als Aufsichtsbehörde vertritt die Auffassung, dass in diesen Fällen das Blut nur von Ärzten oder unter ärztlicher Aufsicht entnommen werden darf. Die Vorinstanz hatte diese Sicht geteilt. Dagegen sind die Heilpraktiker in Berufung vor das OVG gezogen. Nach Angaben eines Sprechers beschäftigt sich das Gericht in Münster erstmals mit dieser Frage. (dpa)