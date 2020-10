Graefenthal-Sekte: Polizei ermittelt wegen Vermissten-Fall

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen den Gründer des niederländischen „Ordens der Transformanten“ hat die Polizei einen alten Vermisstenfall neu aufgerollt. Wie die Klever Staatsanwaltschaft der NRZ auf Anfrage mitteilte, gehe die Polizei möglichen Verbindungen zum Fall des im Februar 2015 verschwundenen Arne Hermsen aus dem niederländischen Heijen nach.

Der damals 31-jährige Hermsen war laut niederländischen Medienberichten am 13. Februar 2015 in einem aufgebrachten Zustand von seinem Arbeitsplatz in Heijen nahe Gennep aufgebrochen. Danach wurde er nicht mehr gesehen. Jedoch hatte er am Tag danach noch in Goch von einem Bankautomaten Geld abgehoben.

Spürhunde im Einsatz?

Camiel Engelen, Besitzer des Klosterguts Graefenthal, sagte am Donnerstag der niederländischen Zeitung „De Gelderlander“, Spürhunde hätten seinerzeit Spuren zu dem Gebäudekomplex bei Goch verfolgt. Von einem damaligen Einsatz von Spürhunden sei ihm nichts bekannt, sagt ein Sprecher der Kreis Klever Polizei am Montag auf NRZ-Anfrage.

Zwei Jahre nach dem Verschwinden des jungen Mannes sagte ein Freund Hermsens im TV-Sender SBS 6, möglicherweise habe dieser sich dem „Orden der Transformanten“ angeschlossen, eben jener Sekte, deren Mitglieder seit 2012 auf dem Gelände des Klosterguts Graefenthal leben und deren Gründer Robert B. wegen des Verdachtes der sexuellen Gewalt gegen Kinder, Vergewaltigung und Körperverletzung in Untersuchungshaft sitzt.

Sektenmitglied: Mann ist uns nicht bekannt

In den Jahren zuvor hatte der „Orden der Transformanten“ in den Niederlanden immer wieder Schlagzeilen gemacht. So hatte ein Sektenmitglied im niederländischen Laren einen Aussteiger mit einem Messer niedergestochen, wofür der Täter zu sechs Jahren Haft verurteilt wurde.

Engelen, selbst Mitglied der Sekte, beteuerte im „De Gelderlander“ Hermsen habe weder auf dem Gelände gelebt noch gearbeitet, noch sei er Mitglied im „Orden der Transformanten“ gewesen. Falls er vor Ort gewesen sein sollte, habe man nichts davon gewusst. Die Klever Staatsanwaltschaft teilte auf Anfrage mit, bisher habe die Polizei noch keine Zusammenhänge zwischen dem Vermisstenfall und der Sekte ermitteln können.