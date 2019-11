Greenpeace-Aktivisten seilen sich am Kraftwerk Neurath ab

Rhein-Kreis Neuss. Die Umweltorganisation Greenpeace drängt auf das erste Abschalten alter Braunkohleblöcke noch in 2019. Aktivisten besetzten Kühlturm von Neurath.

Mit einer aufsehenerregenden Aktion am Braunkohlekraftwerk Neurath in Grevenbroich will die Umweltorganisation Greenpeace Druck machen, dass der Kohlekompromiss umgesetzt wird. Ein Dutzend Aktivisten hat sich an diesem Montag (18. November 2019) vom riesigen Kühlturm des Blockes A abgeseilt. In etwa 70 Metern Höhe entrollten sie ein „Abschalten“-Banner und pinselten ein großes, rotes „X“ auf den Turm.