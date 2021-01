Laut Laumann gibt es bislang in NRW 15 nachgewiesene Fälle der Virus-Mutation. (Symbolbild)

Corona-Mutation Grenzregion: Laumann ordnet Tests auf Virus-Mutationen an

Düsseldorf. Positive Corona-Tests in der Grenzregion werden nun auch auf das mutierte Virus untersucht. Das hat NRW-Gesundheitsminister Laumann angeordnet.

Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat die Gesundheitsämter angewiesen, positive Corona-Tests auf der deutschen Seite der Grenze zu den Niederlanden auch auf das mutierte Virus zu untersuchen. Das teilte Laumann am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtages mit.

Nach Angaben der Landesregierung ist im Nachbarland Holland bei 10 Prozent der Corona-Infizierten das mutierte Coronavirus nachgewiesen worden.

Corona-Mutation: Bislang 15 Fälle in NRW

Zwar seien die Niederlande vom Robert Koch-Institut anders als England nicht als Hochrisikogebiet eingestuft worden. Dennoch will Laumann wissen, was in den grenznahen Kreisen wie Kleve oder Borken los ist.

Die in England oder Südafrika nachgewiesenen Virus-Mutationen gelten Experten zufolge infektiöser als bisherige Formen. Laut Laumann gibt es bislang in NRW 15 nachgewiesene Fälle. (dpa)